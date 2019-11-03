Гороскоп на 4 ноября: кому будет везти больше

Неудачным этот день станет для аналитиков и ученых. Фото: astrozodiac.net

4 ноября нужно чаще делайте перерывы на отдых. Более результативным этот день будет для мужчин. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет ощущаться общая физическая слабость. Не надо идти на рекорд, - говорит Максимова. - Женщинам стоит использовать свою слабость для достижения поставленной цели, а также по возможности опираться на сильное мужское плечо. Мужчинам будет везти больше. Неудачным этот день станет для аналитиков и ученых. Трудно будет сосредоточиться на работе. Могут возникать проблемы с памятью".

Овен

Надежды на приход крупной суммы денег не оправдаются. Не планируйте сложных экономических комбинаций. Покупать велосипеды и спорттовары не пора.

Телец

Заручитесь финансовой поддержкой влиятельных людей. Вкладывать собственные средства в новые экономические проекты опасно. Вы не имеете достаточного ресурса. Рисковать не стоит.

Близнецы

Займитесь юридическим оформлением имущественных бумаг. Входите в права владения наследством. Время приобрести гараж.

Рак

В вашем распоряжении небольшие суммы. Но рядом будут знакомые в крайне сложном финансовом положении. Помогите им материально.

Лев

Эпизодические поступления небольших сумм позволят вам легко пережить трудные времена. До прихода настоящего прибыли придется довольствоваться малым.

Дева

Не будет хватать средств для уверенной борьбы с конкурентами. Ожидается материальный ущерб. Подумайте над стратегией выхода из затруднения.

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Весы

Средств на руках достаточно для решения домашних проблем. Приобретение хозяйственных товаров отложите на один день. Займитесь обустройством приусадебного участка.

Скорпион

Начинайте рабочий день раньше. Просто утром ожидается поступление прибыли. Заключенные в этот день финансовые договоренности будут выгодны для вас.

Стрелец

Не отказывайтесь от сложных профессиональных задач. Их решение принесет дополнительную прибыль.

Козерог

Понадобятся немалые усилия для удержания положительного финансового баланса. На крупные покупки средств не хватает.

Водолей

Не желательно менять основного направления деятельности. Избавьтесь экономически невыгодных дел. Ищите дополнительные средства экономии.

Рыбы

Смело выдвигайте свои предложения и творческие проекты. Их одобрение будет способствовать улучшению вашего материального положения. День удачных покупок.

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