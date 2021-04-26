Гороскоп на 4 мая: в чью жизнь вернутся люди из прошлого

4 мая не стоит звать кого-то в гости. На ваш порог могут ступать подлые и злые люди, которые будут пытаться всячески досадить. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"День окажется напряженным, - говорит астролог. - Лучше остаться дома, в кругу родных и дорогих сердцу людей. Вспомните вместе приятные страницы прошлого, просмотрите семейные фото. Расскажите детям о семейных традициях. Посетите могилы предков. Будет везти терпеливым. Беритесь за дела, для которых сейчас нет преград. В жизни Овнов, Близнецов и Стрельцов начнут возвращаться люди из прошлого. Не стоит снова подпускать их близко к себе. Отношения скоро исчерпают себя. Это не те персоны, с которыми надо иметь дело".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Откажитесь от жирной пищи и полуфабрикатов. Не игнорируйте боли в правом подреберье. Это сигнал, что надо серьезно заняться своим здоровьем.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Удастся увеличить заработок и продвинуться в карьере. Приготовьте Пасхальные подарки для крестников. Проведайте одиноких родственников.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Придется менять планы. Из-за пандемии многие откажутся от поездки на праздники к родителям. Не идите против закона. Карма настигнет каждого.
Рак (22 июня - 22 июля)
Не отказывайтесь от встречи с друзьями. Их советы помогут выйти из затруднения. На праздник поговорите со старшими родственниками. Путешествие с любимыми завершится серьезными изменениями в жизни.
Лев (23 июля - 23 августа)
Придется работать за двоих. Не пора менять партнера, работу или место жительства. Хорошее вознаграждение получат те, кто на этой неделе будет просыпаться раньше.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Денег в кошельке больше. Премиальные приятно удивят. Хороший гардероб удастся подобрать детям. Через карантин магазины спустят цены на одежду и обувь.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Не стоит завидовать чужим достижениям. Ничто не мешает вам стать успешным. Поработайте на земле. Сейте морковь и щавель, сажайте картофель.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Знакомиться с родителями любимых лучше в воскресенье. Продумывайте новую диету. За месяц до лета удастся улучшить фигуру.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Будете чувствовать себя использованным. Те, кто годами втирался в доверие, теперь начнет воровать идеи и присваивать себе ваши заслуги. Не хвастайтесь планами.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Дети объявят о намерении пожениться летом. Готовьтесь к помолвки и знакомству со сватами. Хороший результат дадут массаже. Боль в спине отступит.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Хватит всем угождать. Оставайтесь верными собственным интересам. Любимые будут радоваться вашим успехам.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Не позволяйте одиночества толкать вас на отчаянные шаги. Сайты знакомств разочаруют. Возвращайтесь в места силы - в храм, родительский дом или к любимому дереву.
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