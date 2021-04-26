Гороскоп на 4 мая: в чью жизнь вернутся люди из прошлого

Расскажите детям о семейных традициях. Посетите могилы предков. Фото: pixabay.com

4 мая не стоит звать кого-то в гости. На ваш порог могут ступать подлые и злые люди, которые будут пытаться всячески досадить. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"День окажется напряженным, - говорит астролог. - Лучше остаться дома, в кругу родных и дорогих сердцу людей. Вспомните вместе приятные страницы прошлого, просмотрите семейные фото. Расскажите детям о семейных традициях. Посетите могилы предков. Будет везти терпеливым. Беритесь за дела, для которых сейчас нет преград. В жизни Овнов, Близнецов и Стрельцов начнут возвращаться люди из прошлого. Не стоит снова подпускать их близко к себе. Отношения скоро исчерпают себя. Это не те персоны, с которыми надо иметь дело".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Откажитесь от жирной пищи и полуфабрикатов. Не игнорируйте боли в правом подреберье. Это сигнал, что надо серьезно заняться своим здоровьем.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Удастся увеличить заработок и продвинуться в карьере. Приготовьте Пасхальные подарки для крестников. Проведайте одиноких родственников.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Придется менять планы. Из-за пандемии многие откажутся от поездки на праздники к родителям. Не идите против закона. Карма настигнет каждого.

Рак (22 июня - 22 июля)

Не отказывайтесь от встречи с друзьями. Их советы помогут выйти из затруднения. На праздник поговорите со старшими родственниками. Путешествие с любимыми завершится серьезными изменениями в жизни.

Лев (23 июля - 23 августа)

Придется работать за двоих. Не пора менять партнера, работу или место жительства. Хорошее вознаграждение получат те, кто на этой неделе будет просыпаться раньше.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Денег в кошельке больше. Премиальные приятно удивят. Хороший гардероб удастся подобрать детям. Через карантин магазины спустят цены на одежду и обувь.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Не стоит завидовать чужим достижениям. Ничто не мешает вам стать успешным. Поработайте на земле. Сейте морковь и щавель, сажайте картофель.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Знакомиться с родителями любимых лучше в воскресенье. Продумывайте новую диету. За месяц до лета удастся улучшить фигуру.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Будете чувствовать себя использованным. Те, кто годами втирался в доверие, теперь начнет воровать идеи и присваивать себе ваши заслуги. Не хвастайтесь планами.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Дети объявят о намерении пожениться летом. Готовьтесь к помолвки и знакомству со сватами. Хороший результат дадут массаже. Боль в спине отступит.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Хватит всем угождать. Оставайтесь верными собственным интересам. Любимые будут радоваться вашим успехам.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Не позволяйте одиночества толкать вас на отчаянные шаги. Сайты знакомств разочаруют. Возвращайтесь в места силы - в храм, родительский дом или к любимому дереву.

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