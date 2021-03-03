Гороскоп на 4 марта: когда ожидать изменений к лучшему

Вечером ожидаются перемены к лучшему. Вы сможете найти выход из сложной финансовой ситуации. Фото: pixabay.com

4 марта не зарекайтесь. В этот день часто будет случаться с людьми то, от чего они старались держаться подальше. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Чрезмерно честолюбивым предстоит пережить момент унижения, - говорит астрологиня. - Не стоит хвастаться собственными успехами. Ради сохранения спокойствия лучше держаться в тени. Купленная этого дня одежда не будет носиться. Вечером ожидаются перемены к лучшему. Вы сможете найти выход из сложной финансовой ситуации. Но рассчитывать на быстрый заработок не стоит".

Овен

Бывшие любовники могут вернуться в вашу жизнь. Не следует пытаться реставрировать отношения. Скоро вернутся и проблемы.

Телец

Будет наблюдаться спад деловой активности. Поэтому снижается и уровень доходов. Не отказывайтесь от финансовой поддержки близких.

Близнецы

Грустное настроение может завладеть вами. Объективных причин для этого не будет. Позвоните друзьям. Проведите вечер весело.

Рак

Будет достаточно работы. И платить за нее будут хорошо. Используйте возможность улучшить свое материальное положение. Сократите расходы на развлечения.

Лев

Будет накапливаться чувство усталости. Поэтому вечер четверга проведите в одиночестве за приятным для вас занятиям.

Дева

Время осуществить заветные мечты. Вам все будет по силам. Окружающие будут захвачены вашей энергичностью. Возможно появление новых романтических отношений.

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Весы

Хорошо будут вестись дела только после захода солнца. По возможности решайте имущественные вопросы поздно вечером. Ночная работа принесет прибыль.

Скорпион

Производите новую стратегию общения с окружающими. Будьте непредсказуемы в своих реакциях на их действия. Так вы сможете большего достичь. И в любви тоже.

Стрелец

Вам с любимыми не хватает открытости. Не ожидайте от них интуитивно верных шагов. Попросите о помощи или поддержки.

Козерог

Интуиция может вас подвести. Не теряйте здравого смысла. Имейте запас денег на непредвиденные расходы. Не изменяйте направления деятельности. Кошелек пострадает.

Водолей

Общие заботы теснее свяжут вас с партнерами. Сами по себе отпадут бывшие сомнения и недоразумения.

Рыбы

Удерживаться средний уровень достатка. Удачно пройдет завершения начатых дел. Новые проекты будут убыточными.

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