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пятница, 04 июня 2021 07:00

Гороскоп на 4 июня: кому следует делать карьеру и искать любовь

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Гороскоп на 4 июня: кому следует делать карьеру и искать любовь
Храните оптимистичный настрой. Он поможет вам оставаться на высоте. Фото: pixabay.com

4 июня дела будут идти хорошо. Вы будете иметь стабильные прибыли. Неудачным будет вечер этого дня. Покупки и договоренности осуществляйте в обед. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"День потребует вашей активности, - говорит астролог. - Не сидите в ожидании событий. Само по себе придет только разрушения. У людей проснется инстинкт завоевателя. Обострится конкурентная борьба. Слабые и пассивные вынуждены будут отступить. Будет наблюдаться вспышка творческого вдохновения. Используйте его для преодоления сложных задач. Храните оптимистичный настрой. Он поможет вам оставаться на высоте. Ракам, Тельцам и Весам следует делать карьеру, Стрельцам и Девам - искать любовь".

Овен

Ожидать от окружающих сантиментов не стоит. Говорите им о своих сомнениях и проблемах. Только тогда можно надеяться на помощь.

Телец

Ожидается несколько радостных событий. В любви и супружеской жизни произойдут перемены к лучшему. Можно планировать пополнение в семье.

Близнецы

В этот день вам трудно будет объективно оценить коммерческие предложения. Отложите решение материальных вопросов. Не берите кредитов.

Рак

Создать надежный союз в ближайшее время не удастся. День будет способствовать разводу. Берегите мир в своем доме.

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Лев

Оставайтесь честными. Даже малая ложь может испортить ваши отношения с дорогими людьми.

Дева

Кошелек оставаться полупустым. Пока придется с этим смириться. Можете рассчитывать на поддержку влиятельных людей в ведении дел.

Весы

Все проблемы между вами и партнерами могут возникнуть из-за упрямства. Каждый будет стоять на своем. Будьте более гибкими.

Скорпион

Не пора идти к шефу с разговором о повышении заработка. Вы можете достичь противоположного. Купите что-нибудь своим детям.

Стрелец

Прошел кризисный период в отношениях. Не стоит по инерции упрекать милым прежними проблемамы. Стройте отношения с любовью в сердце.

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Козерог

Вам будет везти в финансовых делах. Однако знайте меру. Жадность до добра не доведет. Продавать и покупать бытовую технику не время.

Водолей

Множество срочных дел не оставит времени на личное. Любимым также не до свиданий. Вечером найдите возможность позвонить им.

Рыбы

Посторонняя финансовая поддержка не понадобится. Удача будет улыбаться вам вечером. Делайте покупки после захода солнца.

Холодная и дождливая погода в Украине продержится как минимум до 10 июня. Затем возможно потепление.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
04
июня

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