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вторник, 04 августа 2020 07:00

Гороскоп на 4 августа: в чей дом придут счастье и любовь

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Гороскоп на 4 августа: в чей дом придут счастье и любовь
Неблагоприятное время для начала судебного дела. Оно затянется надолго. Фото: pixabay.com

4 августа имейте дело с проверенными надежными партнерами. Люди будут вести двойную игру. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Чаще будут встречаться бесстыжие лжецы, поэтому не рассчитывайте на откровенные диалоги, - говорит астролог. - Не принимайте на веру обещания и соблазнительные предложения. Неблагоприятное время для начала судебного дела. Оно затянется надолго и не принесет желаемых результатов. Проведите с любимыми вечер. Откровенный разговор будет способствовать взаимному сближению. Древние недоразумение легко выяснятся. Не стоит портить отношения ревностью. Больше доверяйте партнерам. Счастье и любовь посетят дом Раков, Львов и Рыб".

Овен

Неудачный день для ведения переговоров по финансовым вопросам. В вашем распоряжении ограниченное количество денег.

Телец

Средств хватает на ежедневные расходы. Интересных финансовых предложений не будет. Купленные товары не удовлетворять своим качеством.

Близнецы

Через аварийные ситуации на дорогах и в быту резко увеличится отток средств. Попробуйте обойтись собственными средствами. Одолженные у людей деньги вернуть вовремя вы не сможете.

Рак

Основная прибыль не будет покрывать текущие расходы. Будет ощущаться дефицит средств. Ищите дополнительные источники заработка.

Лев

День удачного решения финансовых проблем. Завершайте начатые дела. Рассчитайтесь за предоставленные услуги. Крупных покупок не делайте.

Дева

Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Выполнить их будет сложно. Не оставляйте без присмотра свои вещи. Потерянное не вернется.

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Весы

Незначительные денежные поступления разойдутся на уплату задолженностей. Увеличатся расходы на нужды семьи. Экономьте.

Скорпион

Не пытайтесь любой ценой заработать денег. Вы можете потерять больше, чем приобретете. Избавьтесь от лишних вещей в доме.

Стрелец

Для увеличения доходов придется приложить немалые усилия. Легких денег не будет. Поэтому не помешает умение экономно вести хозяйство.

Козерог

Финансовые проблемы понемногу отступают. Ожидаемые деньги поступят вовремя. Не допускайте задолженностей. Вовремя оплачивайте счета.

Водолей

Ваша финансовая деятельность будет успешной. Тратьте деньги не только на собственные нужды. Будьте щедрыми. Угостите родных вкусненьким.

Рыбы

Продолжается сложный период. Расходы превышают доходы. Не идите на финансовый риск. Лотерейные билеты не будут выигрышными.

Неделя с 3 по 9 августа - хорошее время для смелых дизайнерских решений. Покупайте новые одежду и обувь. Хотите, чтобы везло весь месяц, спланируйте дела, которые надо завершить до осени.

Автор: Gazeta.ua
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