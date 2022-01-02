Гороскоп на 3-9 января: что и кому подарит лучшая неделя в году

2022 год планируйте в Рождественскую ночь. Это лучшая неделя в году, время, наполненное магией и добром. Фото: pixabay.com

Неделя с 3 по 9 января будет богатая на положительные эмоции. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"После Нового года наступит момент прозрения, – говорит астролог. – Люди будут милосерднее друг к другу. Захочется покоя и надежности. Большую роль сыграют пожилые мужчины. Родителям и дедам нужно взять на себя празднование Рождества. Смогут собрать под одной крышей весь род. 2022 год планируйте в Рождественскую ночь. Это лучшая неделя в году, время, наполненное магией и добром. Все пройдет так, как хотите. Поймете, что вам нужно, а что лишнее. Овнов и Весов, Львов и Стрельцов ждут новые знакомства, Тельцам, Козерогам и Водолеям повысят заработки и предложат высокие должности".

Овен (21 марта – 20 апреля)

Напрасно пытаетесь выбиться в лидеры. Ваши предложения подвергаются сокрушительной критике. Прислушайтесь к старшим родственникам. Посоветуют, куда двигаться дальше.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Не обращайте внимания на бесконечные замечания коллег и начальства. Подождите, скоро все изменится к лучшему. Распланируйте январь. Возьмите отпуск на конец месяца.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Подведет азарт. Не пытайтесь заработать быстро, избегайте аферистов. Если не хватает денег, одолжите у родственников. Они дадут взаймы без процентов. Новую кредитку открывать не следует.

Рак (22 июня – 22 июля)

Средств хватает. Продукты покупайте в четверг утром. После обеда варите компот и кутью, готовьте постный ужин. Не огорчайтесь, что рядом пока нет любимого человека.

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Лев (23 июля – 23 августа)

Вы знаете, чего хотите и как этого добиться. Изменения будут к лучшему. Потому что подскажут, что следует отбросить и как спланировать ближайшие месяцы. Не принимайте важных решений в понедельник. Не берите кредиты.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Жизнь будет преподносить один сюрприз за другим. Не спешите бросать хорошо отлаженный бизнес. Не стоит увольняться и соглашаться на работу, имеющую мало общего с вашими профессиональными способностями.

Весы (24 сентября – 23 октября)

На время придется смириться с тем, что быстро достичь хорошего результата не удается. Не критикуйте тех, кто выше статуса, потому что усложните себе жизнь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Все будет идти в руки. Кроме ожидаемого заработка, поступит дополнительное вознаграждение. Это время премий и подарков. Вокруг будут крутиться многие люди. В их числе будет и будущая любимая половинка.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Тратьте больше денег на себя. Купите новую одежду и технику, займитесь саморазвитием. Следует начинать изучать иностранные языки, записываться на курсы ораторского искусства, осваивать торговлю в интернете.

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Козерог (22 декабря – 20 января)

Надоест мириться с малой зарплатой, подстраиваться под планы любимых и друзей. Если сумеете отстоять свою позицию, неделю проживете продуктивно. Вторая ее половина будет щедрой на заработки.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Желания, планы и возможности будут совпадать. Это продуктивное и перспективное время. Не тратьте денег. Продумайте каждую покупку.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Вы мудры и трудолюбивы. Будете видеть перспективы, и это будет придавать уверенность. Звезды поддерживают ваши начинания. Разберитесь в желаниях.

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