Гороскоп на 3-9 января: что и кому подарит лучшая неделя в году

Неделя с 3 по 9 января будет богатая на положительные эмоции. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"После Нового года наступит момент прозрения, – говорит астролог. – Люди будут милосерднее друг к другу. Захочется покоя и надежности. Большую роль сыграют пожилые мужчины. Родителям и дедам нужно взять на себя празднование Рождества. Смогут собрать под одной крышей весь род. 2022 год планируйте в Рождественскую ночь. Это лучшая неделя в году, время, наполненное магией и добром. Все пройдет так, как хотите. Поймете, что вам нужно, а что лишнее. Овнов и Весов, Львов и Стрельцов ждут новые знакомства, Тельцам, Козерогам и Водолеям повысят заработки и предложат высокие должности".
Овен (21 марта – 20 апреля)
Напрасно пытаетесь выбиться в лидеры. Ваши предложения подвергаются сокрушительной критике. Прислушайтесь к старшим родственникам. Посоветуют, куда двигаться дальше.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Не обращайте внимания на бесконечные замечания коллег и начальства. Подождите, скоро все изменится к лучшему. Распланируйте январь. Возьмите отпуск на конец месяца.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Подведет азарт. Не пытайтесь заработать быстро, избегайте аферистов. Если не хватает денег, одолжите у родственников. Они дадут взаймы без процентов. Новую кредитку открывать не следует.
Рак (22 июня – 22 июля)
Средств хватает. Продукты покупайте в четверг утром. После обеда варите компот и кутью, готовьте постный ужин. Не огорчайтесь, что рядом пока нет любимого человека.
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Лев (23 июля – 23 августа)
Вы знаете, чего хотите и как этого добиться. Изменения будут к лучшему. Потому что подскажут, что следует отбросить и как спланировать ближайшие месяцы. Не принимайте важных решений в понедельник. Не берите кредиты.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Жизнь будет преподносить один сюрприз за другим. Не спешите бросать хорошо отлаженный бизнес. Не стоит увольняться и соглашаться на работу, имеющую мало общего с вашими профессиональными способностями.
Весы (24 сентября – 23 октября)
На время придется смириться с тем, что быстро достичь хорошего результата не удается. Не критикуйте тех, кто выше статуса, потому что усложните себе жизнь.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Все будет идти в руки. Кроме ожидаемого заработка, поступит дополнительное вознаграждение. Это время премий и подарков. Вокруг будут крутиться многие люди. В их числе будет и будущая любимая половинка.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Тратьте больше денег на себя. Купите новую одежду и технику, займитесь саморазвитием. Следует начинать изучать иностранные языки, записываться на курсы ораторского искусства, осваивать торговлю в интернете.
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Козерог (22 декабря – 20 января)
Надоест мириться с малой зарплатой, подстраиваться под планы любимых и друзей. Если сумеете отстоять свою позицию, неделю проживете продуктивно. Вторая ее половина будет щедрой на заработки.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Желания, планы и возможности будут совпадать. Это продуктивное и перспективное время. Не тратьте денег. Продумайте каждую покупку.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Вы мудры и трудолюбивы. Будете видеть перспективы, и это будет придавать уверенность. Звезды поддерживают ваши начинания. Разберитесь в желаниях.
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