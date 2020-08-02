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воскресенье, 02 августа 2020 20:00

Гороскоп на 3-9 августа: что сделать в первую неделю, чтобы везло весь месяц

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Гороскоп на 3-9 августа: что сделать в первую неделю, чтобы везло весь месяц
На выходных посетите парикмахерскую. Это хорошее время для смелых дизайнерских решений. Фото: pixabay.com

В течение недели с 3 по 9 августа подождите с кардинальными изменениями в личной жизни. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В понедельник в 18.00 будет полнолуние, - говорит астролог. - В склонных к повышенному давлению ухудшится самочувствие. Не стоит начинать новый курс инъекции. В среду дела наладятся. Это благоприятный период для решения сложных задач. На выходных посетите парикмахерскую. Это хорошее время для смелых дизайнерских решений. Покупайте новые одежду и обувь. Хотите, чтобы везло весь месяц, спланируйте дела, которые надо завершить до осени. Тот, кто не побоится взять на себя много обязанностей, в конце лета почувствует вкус победы. Просыпайтесь раньше и работайте с полной отдачей. Результат вас удивит".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Жизнь будет проверять на честность. Часто придется делать выбор: добиться успеха быстро любыми методами или остаться порядочным. Любимые могут испытывать ваше терпение. Не повторяйте старые ошибки.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Жизнь будет щедрой на шансы, но дорога к успеху окажется тернистой. Не ищите, кому бы поплакаться. Вы - достойный боец. Сейчас все в ваших руках. Не позволяйте себя обмануть.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Будете находиться под надежной защитой. Появится ощущение, что полоса неудач - позади. В начале недели ожидается ряд финансовых проблем. Сейчас вы не способны контролировать ситуацию дома. Чаще звоните детям и любимым, интересуйтесь их жизнью.

Рак (22 июня - 22 июля)

Каждый день будет внушать все больше оптимизма и уверенности. Сформируйте четкий график дел и многого добьетесь. Не переутомляйтесь, потому что это будет толкать к ошибкам. Позвольте себе легкий флирт. Игривое настроение поможет сблизиться с любимыми.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Вы бодры и полны сил. Начинайте работать над тем, о чем мечтали. Игнорируйте советы других людей. Вкладывать средства в чужой бизнес сейчас рискованно.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Захочется достичь всего и сразу, но возможностей для этого не хватит. Придется подчиняться чужой воле и соблюдать обещания. В личную жизнь будут вмешиваться родственники. Это начнет напрягать.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Все проблемы будут решатся странным способом. Жизнь будет учить на неудачах. Это время испытаний. Может раздражать несправедливость: кому-то все будет прибегать легко, а вам - как всегда. Будьте дальновидными, когда планируете смету.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Предстанете перед выбором: достичь чего-то длительным и честным путем или быстро и непорядочно. Совсем скоро сработает закон бумеранга. Не делайте так, как не хотите, чтобы поступили с вами. Не настаивайте на откровенном разговоре с любимыми.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

С легкостью будете нарушать правила и переходить границы. Не тяните за собой знакомых и друзей. Там, где удастся проскочить вам, им придется потерпеть неудачу.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Качественных изменений в сфере финансов не ожидается. Среда принесет достаточно возможностей, но воспользоваться ими смогут храбрые и трудолюбивые. Удачно эту неделю проживут те, кто получает достаточно поддержки от семьи.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Не пора расслабляться. Следите за изменениями. Не теряйте времени на разговоры. Тщательно считайте деньги и позаботьтесь об экономии. Усильте уход за зубами.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Вашими идеями захотят воспользоваться другие. Думайте прежде чем рассказываете что-то кому-то. Вас ждет значительный финансовый успех, но придется сделать выбор между улучшением материально положения и собственной совестью. Заботьтесь о своем честном имени.

2 августа украинцы отмечают День пророка Ильи - дохристианский народный праздник.

Автор: Gazeta.ua
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