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воскресенье, 31 января 2021 07:00

Гороскоп на 31 января: на кого ждут самые романтические выходные в году

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Гороскоп на 31 января: на кого ждут самые романтические выходные в году
Назначайте свидания. Планируйте будущую супружескую жизнь. Фото: pixabay.com

31 января устройте вечер воспоминаний. Вспомните вместе с милыми очаровательные моменты вашей совместной жизни. Почувствуйте себя счастливыми. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"В этот день стоит признаваться в любви, - говорит астрологиня. - Робкие недавно влюбленные будут выявлять настоящие рыцарские качества. Они будут способны на подвиги ради своих избранников. Назначайте свидания. Планируйте будущую супружескую жизнь. Будьте готовы к экспромту. Раки и Скорпионы будут влюбляться, отправляться на свидание и объясняться в любви. Вас ждут самые романтические выходные в году".

Овен

Не стоит высказывать свое недовольство отношениями. Поиски виновных ничем хорошим не закончатся. Предложите что-то конструктивное.

Телец

Свидание лучше пройдут вечером. Любимые приятно удивят вас. Посвятите воскресенье решению неотложных проблем.

Близнецы

Спланируйте свои выходные заранее. Экспромт получится неудачным. Не пытайтесь личные встречи втиснуть между деловыми переговорами.

Рак

Родные не дадут вам вспомнить о собственных нуждах. Все время вы будете заниматься чужими делами.

Лев

Сейчас особенно опасно принимать поспешные личные решения. Это может привести к фатальной ошибке. Берегите существующие отношения.

Дева

Сдвигов к лучшему в отношениях с партнерами не будет. Вам сложно будет разобраться со своими желаниями. Не давайте волю ревности.

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Весы

Фантазия может завести вас далеко. Не путайте ее с реальностью. Так вы можете попасть в неловкое положение.

Скорпион

Оставайтесь в эти дни дома. Принимайте гостей. Займитесь любимыми делами. Не ищите себе лишних хлопот.

Стрелец

Попробуйте с головой окунуться в реализацию совместного с партнерами проекта. Это будет интереснее романтического свидания.

Козерог

Наименьшие проблемы могут портить ваше настроение. Откажитесь от свидания. Любимые могут принять вашу неудовлетворенность на свой счет.

Водолей

Супружеская жизнь не может строиться по правилам и инструкциям. Научитесь спокойно воспринимать отличную от своей точку зрения.

Рыбы

Не унывайте по поводу утраченной любви. Освободите свое сердце для новых приключений. Позаботьтесь о совершенствовании своего имиджа.

Астрологиня рассказала, какими будут эти выходные для каждого знака зодиака. Ее прогноз не оставит равнодушным ни одного.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
31
января

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