Гороскоп на 31 марта: чем и кого осчастливит конец месяца

Будут рождаться яркие творческие идеи. Фото: pixabay.com

31 марта сведите к минимуму денежные операции. Не обращайтесь к услугам сервисных служб. Рискуете выбросить деньги на ветер. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Риск этого дня должен быть оправданным и хорошо рассчитанным, - говорит астрологиня. - Слепой азарт может привести к фатальным последствиям. Конец месяца порадует Тельцов, Раков и Скорпионов. У вас будут рождаться яркие творческие идеи. Но не стоит спешить воплощать их в жизнь. Дайте возможность этим идеям созреть. Начинайте ремонт. Обновляйте интерьер своего дома. Покупайте новую мебель. Чтобы обойти убытков в конце рабочего дня, не оставляйте без присмотра работающие электроприборы. Избегайте участия в уличных конфликтах".

Овен

Забудьте о мелких недостатках своих партнеров. Присмотритесь внимательнее к их хорошим сторонам. Проявляйте заботу о них. Согласие поселится в вашем доме.

Телец

Удовлетворить свои потребности полностью вы не сможете. Не хватит денег. К тому же возрастут расходы на нужды детей.

Близнецы

Денег хватает на все необходимое. Подождите с большими покупками. Качество купленных вещей не будет удовлетворять вас.

Рак

Не стоит демонстрировать милым свою независимость. Не лишайте себя радости чувствовать заботу любимых.

Лев

Сегодняшняя ссора с любимыми может стать последней. Контролируйте себя. Не рискуйте. Потерять легче, чем найти.

Дева

Переход на новое место работы не приведет к повышению доходов. Имейте запас денег для осуществления срочных ремонтных работ.

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Весы

Проблемы партнеров вам покажутся пустяковыми. Будьте более чувствительными. Они будут ждать вашу поддержку.

Скорпион

Не увлекайтесь перепиской с дальними незнакомцами. Ваше счастье совсем близко.

Стрелец

Финансовые расчеты могут оказаться неверными. Принимать быстрые решения опасно. Проверяйте даже сдачу на рынке.

Козерог

Вы можете стать героем сплетен. Не переживайте. А вот распространять неприятные слухи о других не позволяйте.

Водолей

Случайности в этот день не будет. Воспринимайте стечение обстоятельств как подарок судьбы. Приближаются кардинальные перемены в личной жизни.

Рыбы

Не задерживайте у себя крупных сумм. Деньги должны работать. Поиски новых финансовых партнеров не дадут положительного результата. Уделите больше внимания старшим членам семьи.

Неделя с 29 марта по 4 апреля придаст сил и веры в то, что скоро все будет хорошо.