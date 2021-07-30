Гороскоп на 31 июля: у кого откроется второе дыхание

Хорошо пойдут торговые операции. Планируйте на воскресенье поход по магазинам. Фото: pixabay.com

31 июля без конфликтов не обойдется. Сдерживайте свое желание говорить людям правду в глаза. Не обижайте любимых резкими словами. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В выходные возрастет напряжение в общении между представителями разных поколений, - говорит астролог. - На конструктивное обсуждение проблем не стоит ждать. Больше работайте. Меньше говорите. Хорошо проведете свободное время за книгой. Углубить свои знания по какому-то предмету. Стоит заняться повышением квалификации. Хорошо пойдут торговые операции. Планируйте на воскресенье поход по магазинам. В субботу следите за рулем. Растет количество дорожно-транспортных происшествий. У Водолеев, Тельцов и Весов откроется второе дыхание".

Овен

После выходных вы можете заметить исчезновение определенной суммы денег. Не оставляйте без присмотра кошелек. Покупайте подарки для детей осмотрительно. Оставьте себе копейку на пропитание.

Телец

Определенные финансовые ограничения не заставят вас экономить. Однако не стоит щедро разбрасывать деньги по магазинам. Увеличиваются расходы на домашние нужды.

Близнецы

Наступили трудные времена. Ваш заработок остается весьма скромным и не покрывает расходы. Крупные покупки лучше сделать на следующей неделе.

Рак

Свободных денег у вас не будет. Однако искать дополнительного заработка не стоит. Результат не будет стоить усилий. Не занимайтесь решением имущественных вопросов.

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Лев

Денег не будет. И поход по магазинам не принесет удовольствия. Вы не найдете нужных товаров за хорошими ценамы. Сдавать технику в ремонт не следует.

Дева

Не стоит отправляться в путешествие. Поездка обойдется слишком дорого. Отдохните дома. Покупать мебель не время.

Весы

Не будем необходимости в поиске дополнительного заработка. Не жалейте денег на поддержание здоровья. Финансов хватит и на занятия спортом, и на культурную программу.

Скорпион

Финансовые возможности ограничены. Ваш денежный баланс потребует тщательной проверки. Сделайте это в выходные. Не позволяйте обмануть себя на рынке.

Стрелец

С деньгами проблем не будет. Попробуйте их потратить не только в свою пользу. Избегайте участия в азартных играх. Ваши деньги останутся в чужих карманах.

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Козерог

В кармане будет ограниченное количество средств. Это усложнит реализацию ваших планов. Поищите дополнительные средства экономии. Куплена офисная техника не будет работать.

Водолей

Не одалживайте людям деньги. Вам могут понадобиться сэкономленные средства. Будьте готовы к срочному бытовому ремонту.

Рыбы

Сохранить сбережения нетронутыми не удастся. Дополнительных доходов не предвидится. Не стоит в эти дни делать больших продуктовых закупок.

Астролог сделала прогноз на неделю. К ее советам стоит прислушаться.