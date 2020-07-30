Гороскоп на 31 июля: какие тайны откроет последняя пятница июля

В последний день июля больше везти будет тем, кто не боится рисковать. Фото: pixabay.com

31 июля будут возникать тревожные предчувствия. Не давайте воли эмоциям. Сложными были предыдущие дни недели. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Отстранитесь от влияния предрассудков и проживите этот день максимально эффективно, - говорит астролог. - Хорошо будут проходить встречи, на которых люди будут обмениваться опытом. Прислушивайтесь к советам и сами не скрывайте секреты своего мастерства. Не следует доверять интуиции. Она может подвести. Полагайтесь на ум и практику. Отправляйте информационные сообщения заранее. Средства связи будут работать нестабильно. В последний день июля больше везти будет тем, кто не боится рисковать. Все скрытое в этот день станет явным. Откроются тайны, которые шокируют многих. Приход неожиданного гостя в ваш дом не предвещает ничего хорошего".

Овен

Для сохранения среднего уровня достатка придется хорошо поработать. Однако вы легко сможете удовлетворить свои ежедневные желания. Не покупают одежды.

Телец

Высока вероятность ошибок в расчетах. Внимательно следите за движением денег. Не поручайте посторонним людям решения собственных материальных проблем.

Близнецы

В этот день дела будут идти плохо. Надежды на улучшение финансовой ситуации не оправдаются. Ожидаемые деньги не поступят. Есть риск потерять ценную вещь.

Рак

Действительно высоких прибылей в ближайшее время не будет. Утром окажется новый аспект финансовых проблем. Не отчаивайтесь. Выход найдется неожиданно.

Лев

Пользуйтесь услугами посредников. Прислушайтесь к советам коллег. Выгодно разместить свои средства вы сможете с помощью окружающих.

Дева

Через ряд досадных недоразумений вы не получите обещанных денег. Не волнуйтесь. Задержка с выплатами является временным неудобством.

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Весы

Появление новых проблем потребует дополнительных финансовых затрат. Деньги будут всплывать быстро. Родственники на смогут помочь. Ищите дополнительные средства экономии.

Скорпион

Из-за нехватки средств некоторые дела придется отложить. Не берите кредиты под залог. Немного подождите.

Стрелец

Будьте последовательны. Не предавайте своей экономической политики. Любые нововведения не лучшим образом повлияют на ваш бюджет.

Козерог

Для обеспечения собственных нужд средств хватает. Содержать еще кого-то будет проблематично. По возможности не берите на себя спонсорских обязанностей.

Водолей

Сэкономить в этот день не удастся. Имейте запас денег. Увеличатся расходы на нужды детей. Не жалейте на это средств.

Рыбы

Прибыльным этот день не назовешь. Крупные покупки можно сделать за счет имеющихся сбережений. Осторожно обращайтесь с техникой. Иначе ремонта не избежать.

31 июля в Украине станет прохладнее. В некоторых областях возможны дожди с грозой.