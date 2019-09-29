Гороскоп на 30 сентября: астролог назвала знаки, которым улыбнется судьба

Наиболее плодотворно ваша голова будет работать на рассвете. Фото: clutch.ua

В понедельник 30 сентября будет преобладать оптимистический настрой. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Старайтесь избегать споров с начальством и коллегами, - говорит Максимова. - Наиболее плодотворно ваша голова будет работать на рассвете. Не теряйте утреннее время на длительные сборы. Не стоит этого дня покупать фейерверки и другие огнеопасные вещи. Их качество будет весьма сомнительным. Обращайтесь осторожно с острыми предметами. Желательно отложить проведение косметических процедур. Счастливчиками себя почувствуют Овны и Раки. Стрельцам и Водолеям улыбнется судьба".

Овен

Хорошо налаженный бизнес будет давать стабильный доход. Новых подходящих финансовых предложений не будет. Перенесите переговоры по имущественным вопросам.

Телец

Уменьшайте расходы. Получите неожиданное приятное сообщение. Может начаться романтическую переписку с незнакомцем.

Близнецы

Понадобится много сил и времени для налаживания диалога с любимыми. Они не захотят идти вам навстречу. Постарайтесь не терять равновесия.

Рак

Более удачной будет первая половина дня. Исправляйте ошибки, уверенно двигайтесь к своей цели. Сближение в отношениях с милыми полностью зависит от вас.

Лев

Большинство проблем придется решать самостоятельно. Окружающие будут заняты собственными делами. Помощи от них ждать не приходится.

Дева

День малых потерь. Будут исчезать необходимые вещи. Серьезный ущерб для бюджета это не принесет. Старайтесь заниматься финансовой деятельностью после захода солнца.

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Весы

Уровень состояния будет оставаться без изменений. Заработанные деньги поступят с задержкой. Неожиданные гости будут отвлекать вас от осуществления личных планов. Любимых вы почти не сможете видеть. Звоните им чаще.

Скорпион

Деньги будут поступать небольшими суммами, но стабильно. Будущим мамам следует отказаться от лишней работы. Не провоцируйте преждевременные роды. Находите повод для положительных эмоций.

Стрелец

Вы будете пользоваться популярностью у представителей противоположного пола. Может начаться бурный роман. Подумайте, нужны ли вам сейчас эти отношения. Осторожно двигайтесь по лестнице и улицам. Есть опасность переломов.

Козерог

Обещанных руководством денег не будет. Воспользуйтесь сэкономленных средств для осуществления закупок. Проверяйте качество купленных вещей. Вам могут продать испорченный товар.

Водолей

Существенных изменений материального положения не будет. Но хорошо сложатся внешние обстоятельства. Вечерние покупки будут удачными. Не используйте кредитных карточек.

Рыбы

Ваша платежеспособность остается низкой. Контролируйте движение финансового потока. Возможны убытки из-за невнимательности. Встречу запланируйте до вечера. После захода солнца планы придется изменить.

Неделя с 30 сентября по 6 октября будет богатой на приятные неожиданности. Астролог рассказала, кому повезет в отношениях и финансах.