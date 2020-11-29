Гороскоп на 30 ноября: что хорошего принесет день, который начнется с затмения

Не спешите распространять сенсационные новости. Они окажутся вымыслом. Фото: pixabay.com

30 ноября состоится Лунное затмение. Продолжается период повышенной аварийности на дорогах. По возможности меньше времени проводите за рулем. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будем иметь Полнолуние, - говорит астролог. - Действия людей в этот день могут выходить за рамки логики. Будут нарушаться обещания. Активизируются злые языки. Сохранять эмоциональное равновесие будет непросто. Не спешите распространять сенсационные новости. Они окажутся вымыслом. Обостряться заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем. День, который начнется с затмения, принесет новые финансовые перспективы Львам, Стрельцам и Рыбам. Романтические приключения ждут Овнов и Весов".

Овен

Сдерживайте себя от больших затрат. Не допускайте расточительства. В ближайшее время существенных доходов не ожидается.

Телец

Финансовые вопросы будут стоять остро. Недостаток средств заставит отказаться от некоторых покупок. Найдите причину больших затрат и ликвидируйте ее.

Близнецы

Не соглашайтесь на участие в рискованных финансовых операциях. Вы своими руками устроите себе ловушку.

Рак

Поступление денег не ожидается. Но удачное стечение обстоятельств позволит вам не чувствовать ограничений в финансах. Начинать ремонтных работ в этот день не следует.

Лев

Активнее беритесь за работу. Старайтесь преодолеть трудное финансовое положение. Появится шанс вернуть дела к лучшему. Не пропустите благоприятного случая.

Дева

Без помощников вам не заработать достаточно денег. Привлекайте к сотрудничеству надежных партнеров. Брать кредиты не желательно. Они станут бременем для вашего кошелька.

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Весы

В вашем распоряжении достаточная сумма денег. Покупать в этот день недвижимость опасно. Выполнять ремонтные работы дома тоже. Это будет дорого и некачественно.

Скорпион

Неблагоприятный день для осуществления денежных операций. Наведите порядок в финансовых документах. Не одалживайте людям денег.

Стрелец

Критический период проходит. Воспользуйтесь случаем улучшить свое материальное положение. Не отказывайтесь от подработки.

Козерог

Не попадайте под имущественную зависимость. Отложите заключения финансовых сделок до следующей недели. Берегите вещи от повреждения.

Водолей

Купленные в этот день вещи не будут служить долго. Внесены в новые проекты деньги прибыли не принесут. Следите за кошельком.

Рыбы

Заранее продуманные финансовые операции будут экономически выгодными. Избегайте экспромта. Интуиция может вас подвести.

30 ноября состоится Лунное затмение. Оно начнет сезон затмений, который продлится до 30 декабря.