Гороскоп на 30 ноября - 6 декабря: какие неожиданности принесет первая неделя зимы

30 ноября состоится Лунное затмение. Оно начнет сезон затмений, который продлится до 30 декабря. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Разрушится то, что было недобросовестно построено в течение года, - говорит астролог. - Первая неделя зимы станет богатой на неожиданности. Она даст возможность раскрыться талантливым и упорным. Ваши усилия заметят и щедро вознаградят. В понедельник будем иметь полнолуние. Это день аварийных ситуаций, так как полнолуние будет сопровождать сразу несколько агрессивных звезд. Не игнорируйте правила безопасности труда. Женщины станут ревнивыми. Будут подозревать любимых в том, чего не было на самом деле".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Это время расходов. Составьте список того, что необходимо купить. На личную жизнь времени не хватит. Любимые будут ревновать.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Будет казаться, что судьба обходит вас стороной. Кому-то все, а вам ничего. Сейчас нужно больше отдавать, чем брать. Скоро получите свое вознаграждение сполна.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Жизнь начнет налаживаться. Денег в кошельке становится больше, но с приобретением недвижимости подождите. Скоро найдете более выгодный вариант.
Рак (22 июня - 22 июля)
Понедельник станет особенно критическим. Подставят те, на кого рассчитывали. Сумейте уже во вторник забыть о досадных проблемы и уверенно двинуться вперед.
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Лев (23 июля - 23 августа)
Люди вокруг будут выискивать ваши недостатки и пытаться снизить рейтинг. Не давайте знакомым повода для сплетен. Пришло время действовать, а не говорить.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Вы сейчас способны найти выход из сложной ситуации. Судьба подарит хороших помощников. Отстаивайте свои финансовые интересы. Ремонтные работы начинайте в четверг.
Весы (24 сентября - 23 октября)
На серьезные сдвиги по делам рассчитывать бесполезно. Смиритесь с тем, что есть и подождите на лучшие времена. Наведите порядок в доме и собственной бухгалтерии.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Дела наконец наладились. У вас грандиозные планы и возможности. Займитесь тем, что давно откладывали. Не давайте подчиненным работу, которую всегда выполняли сами.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Не стоит критиковать людей. Лучше возьмите их под свою опеку и помогите не попасть в беду. Особое отношение любимых даст возможность оживить чувства.
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Козерог (22 декабря - 20 января)
Сосредоточитесь на делах друзей и родственников. Собственная работа отойдет на второй план. Без денег вы не будете сидеть. Размер заработков будет отвечать потребностям.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Работа в команде принесет хороший результат. Денег хватает, но вам захочется зарабатывать больше. Воспользуйтесь сбережениями, если планируете крупные покупки.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Ваше самочувствие будет зависеть от успехов на работе. Достичь желаемого поможет активная жизненная позиция. Напомнят о себе старые долги, и вы быстро сумеете их покрыть.
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