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Гороскоп на 30 ноября - 6 декабря: какие неожиданности принесет первая неделя зимы

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Гороскоп на 30 ноября - 6 декабря: какие неожиданности принесет первая неделя зимы
Первая неделя зимы станет богатой на неожиданности. Она даст возможность раскрыться талантливым и упорным. Фото: pixabay.com

30 ноября состоится Лунное затмение. Оно начнет сезон затмений, который продлится до 30 декабря. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Разрушится то, что было недобросовестно построено в течение года, - говорит астролог. - Первая неделя зимы станет богатой на неожиданности. Она даст возможность раскрыться талантливым и упорным. Ваши усилия заметят и щедро вознаградят. В понедельник будем иметь полнолуние. Это день аварийных ситуаций, так как полнолуние будет сопровождать сразу несколько агрессивных звезд. Не игнорируйте правила безопасности труда. Женщины станут ревнивыми. Будут подозревать любимых в том, чего не было на самом деле".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Это время расходов. Составьте список того, что необходимо купить. На личную жизнь времени не хватит. Любимые будут ревновать.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Будет казаться, что судьба обходит вас стороной. Кому-то все, а вам ничего. Сейчас нужно больше отдавать, чем брать. Скоро получите свое вознаграждение сполна.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Жизнь начнет налаживаться. Денег в кошельке становится больше, но с приобретением недвижимости подождите. Скоро найдете более выгодный вариант.

Рак (22 июня - 22 июля)

Понедельник станет особенно критическим. Подставят те, на кого рассчитывали. Сумейте уже во вторник забыть о досадных проблемы и уверенно двинуться вперед.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Люди вокруг будут выискивать ваши недостатки и пытаться снизить рейтинг. Не давайте знакомым повода для сплетен. Пришло время действовать, а не говорить.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы сейчас способны найти выход из сложной ситуации. Судьба подарит хороших помощников. Отстаивайте свои финансовые интересы. Ремонтные работы начинайте в четверг.

Весы (24 сентября - 23 октября)

На серьезные сдвиги по делам рассчитывать бесполезно. Смиритесь с тем, что есть и подождите на лучшие времена. Наведите порядок в доме и собственной бухгалтерии.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Дела наконец наладились. У вас грандиозные планы и возможности. Займитесь тем, что давно откладывали. Не давайте подчиненным работу, которую всегда выполняли сами.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не стоит критиковать людей. Лучше возьмите их под свою опеку и помогите не попасть в беду. Особое отношение любимых даст возможность оживить чувства.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Сосредоточитесь на делах друзей и родственников. Собственная работа отойдет на второй план. Без денег вы не будете сидеть. Размер заработков будет отвечать потребностям.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Работа в команде принесет хороший результат. Денег хватает, но вам захочется зарабатывать больше. Воспользуйтесь сбережениями, если планируете крупные покупки.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Ваше самочувствие будет зависеть от успехов на работе. Достичь желаемого поможет активная жизненная позиция. Напомнят о себе старые долги, и вы быстро сумеете их покрыть.

Астролог рассказала, как оставаться здоровым, когда все вокруг болеют.

Автор: Gazeta.ua
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