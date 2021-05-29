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воскресенье, 30 мая 2021 07:00

Гороскоп на 30 мая: чья жизнь станет похожей на сказку

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Гороскоп на 30 мая: чья жизнь станет похожей на сказку
Устройте романтический ужин. Не лишним будет еще раз признаться любимым в любви. Фото: pixabay.com

30 мая вам постоянно будут напоминать, что вы что-то кому-то обещали, но не сделали. Не обращайте внимания на давление. Делайте то, что планировали. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Следите за питанием, - говорит астролог. - Обогатите его овощами, фруктами и орехами. Не скупитесь на комплименты для тех, кого любите. Устройте романтический ужин. Не лишним будет еще раз признаться любимым в любви. Жизнь Дев, Козерогов и Рыб будет похожей на сказку".

Овен

Избегайте разговоров на острые темы. Они перерастут в непримиримое противостояние. Хорошо бы провести выходные дальше от дома.

Телец

Договориться с милыми о встрече будет трудно. Не унывайте. Займитесь любимыми делами. Вы прекрасно проведете время.

Близнецы

Эти выходные богаты на яркие события. Вы будете особенно красноречивы в настоящее время. Это будет производить впечатление на окружающих. Круг знакомых расширится.

Рак

Любимые будут особенно богатыми на выдумки. Скучать в выходные не придется. Сделайте и свой вклад в организацию интересного отдыха.

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Лев

Наступают не лучшие дни в вашей супружеской жизни. Попробуйте достойно пережить кризисные моменты. Сдерживайте эмоциональные вспышки.

Дева

Отношения с любимыми испытывают заметные изменения. Не скрывайте своей страсти. Проведенные вместе вечера оставят незабываемые впечатления.

Весы

Подходящего момента для откровенного разговора не будет. Вам с любимыми постоянно будет мешать присутствие посторонних. Пошутите вместе по этому поводу.

Скорпион

Ситуация будет состоять вразрез с вашими желаниями. Свидание отложится. Не боритесь с обстоятельствами. Займитесь своими делами.

Стрелец

Поиски романтических приключений увенчаются успехом. Однако они могут усложнить ваши супружеские отношения. Не теряйте головы.

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Козерог

Найдите надежный путь к сердцу милых. Это может быть романтический ужин, прогулка или желаемый подарок. Ваши добрые намерения не останутся незамеченными.

Водолей

Все запланированные встречи назначьте на вечер. Любимые не будут против провести с вами уик-энд на природе.

Рыбы

Двери вашего дому не будут закрываться. Насладиться отдыхом в кругу семьи будет проблематично. Поэтому готовьтесь к приему гостей.

29-30 мая - самые спокойные дни недели. Удастся хорошо отдохнуть и вернуть в свою жизнь романтику и положительные эмоции.

Автор: Gazeta.ua
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