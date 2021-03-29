Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание

Легко будут доходить согласия партнеры. Часто будут встречаться приветливые люди. Фото: pixabay.com

30 марта будет ощущаться усталость. Побудьте в одиночестве. Встречи не принесут особых впечатлений. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Утром день будет состоять лучше, - говорит астрологиня. – Легко будут доходить согласия партнеры. Часто будут встречаться приветливые люди. Проявляйте чуткость и милосердие. Не отказывайте ближнему в поддержке. Вечером ситуация в корне изменится. Вдруг начнут проявляться эгоизм и агрессивность людей. Берегитесь проявлений этих качеств в окружающих. Не провоцируйте человеческую злость. Чаще будет встречаться безответственность. Поэтому важные свидания не стоит планировать на вечер. Высокие заработки ждут Скорпионов, Козерогов и Водолеев. Деньги и признание придут в жизнь Львов и Весов".

Овен

Проживите этот день экономно. Не берите в банке деньги под залог имущества. Вернуть их вовремя вы не сможете.

Телец

Неудачи будут сопровождать вас во второй половине дня. Не допускайте финансового риска. Следите за кошельком.

Близнецы

Поступление доходов надо немного подождать. В беде полагайтесь на друзей. Они смогут предоставить материальную поддержку.

Рак

Не позволяйте себя обмануть. Делать большие денежные переводы и платить залог не пора. Перечисляйте деньги на рынке.

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Лев

Вы сможете нормально выполнять свои финансовые обязательства. Проблемы могут возникнуть из-за необязательности партнеров.

Дева

Сверхурочная работа не даст увеличение зарплаты. Говорить с руководством о повышении заработка не следует. Рассчитывайте на имеющиеся деньги.

Весы

Постоянно будет ощущаться нехватка средств. Несмотря на увеличение размера заработка. Растет количество непредвиденных расходов.

Скорпион

Удерживайте деньги. Не делайте крупных покупок. Отправляться в путешествие не время. Оно обойдется слишком дорого.

Стрелец

Могут напомнить о себе старые долги. Найдите способ рассчитаться с ними. Покупать товары в рассрочку не следует.

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Козерог

Средств хватает на все необходимое. На выигрыши и премии рассчитывать не стоит. Дополнительного дохода не предвидится.

Водолей

Утром финансовые операции будут проходить удачно. Не откладывайте их на вечер. Не гонитесь за сверхприбылями. Отложите часть денег на нужды детей.

Рыбы

Переплата за покупку не гарантирует высокого качества. Не бросайте деньги на ветер. Не давайте людям в пользование свои вещи. Они могут быть испорченными.

Неделя с 29 марта по 4 апреля придаст сил и веры в то, что скоро все будет хорошо. Не огорчайтесь и уверенно двигайтесь вперед. Помните, что темная ночь перед рассветом.