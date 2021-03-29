Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание

 
Ексклюзивы
1/5
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 171
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 540
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 126
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 135
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 504
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 3132
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 144
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 441
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 324
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1161
Фото
Все фото
9
7
5
8
6
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Украинец запечатлел страшные кадры с наибольшей меховой фермы Польши
Украинец запечатлел страшные кадры с наибольшей меховой фермы Польши
12 детей остались сиротами - от коронавируса умерли супруги
12 детей остались сиротами - от коронавируса умерли супруги
&quot;Нельзя умирать по дороге в больницу&quot; -украинка поделилась смешными законами из Греции
"Нельзя умирать по дороге в больницу" -украинка поделилась смешными законами из Греции
&quot;Цену на аренду поднимают не более чем на 1% в год&quot; - украинка об опыте съема жилья в Канаде
"Цену на аренду поднимают не более чем на 1% в год" - украинка об опыте съема жилья в Канаде
Видео
Все видео
Кого "нокаутировали" в 10-м эфире "Голоса страны - 11"
Кого "нокаутировали" в 10-м эфире "Голоса страны - 11"
Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника
Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Задержали вооруженного боевика ЛНР
Задержали вооруженного боевика ЛНР
Интервью
1/5
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 963
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 540
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 441
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1161
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 423
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 909
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
вторник, 30 марта 2021 07:00

Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание

  Комментировать
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
Легко будут доходить согласия партнеры. Часто будут встречаться приветливые люди. Фото: pixabay.com

30 марта будет ощущаться усталость. Побудьте в одиночестве. Встречи не принесут особых впечатлений. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Утром день будет состоять лучше, - говорит астрологиня. – Легко будут доходить согласия партнеры. Часто будут встречаться приветливые люди. Проявляйте чуткость и милосердие. Не отказывайте ближнему в поддержке. Вечером ситуация в корне изменится. Вдруг начнут проявляться эгоизм и агрессивность людей. Берегитесь проявлений этих качеств в окружающих. Не провоцируйте человеческую злость. Чаще будет встречаться безответственность. Поэтому важные свидания не стоит планировать на вечер. Высокие заработки ждут Скорпионов, Козерогов и Водолеев. Деньги и признание придут в жизнь Львов и Весов".

Овен

Проживите этот день экономно. Не берите в банке деньги под залог имущества. Вернуть их вовремя вы не сможете.

Телец

Неудачи будут сопровождать вас во второй половине дня. Не допускайте финансового риска. Следите за кошельком.

Близнецы

Поступление доходов надо немного подождать. В беде полагайтесь на друзей. Они смогут предоставить материальную поддержку.

Рак

Не позволяйте себя обмануть. Делать большие денежные переводы и платить залог не пора. Перечисляйте деньги на рынке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 29 марта - 4 апреля: кому удастся хорошо заработать

Лев

Вы сможете нормально выполнять свои финансовые обязательства. Проблемы могут возникнуть из-за необязательности партнеров.

Дева

Сверхурочная работа не даст увеличение зарплаты. Говорить с руководством о повышении заработка не следует. Рассчитывайте на имеющиеся деньги.

Весы

Постоянно будет ощущаться нехватка средств. Несмотря на увеличение размера заработка. Растет количество непредвиденных расходов.

Скорпион

Удерживайте деньги. Не делайте крупных покупок. Отправляться в путешествие не время. Оно обойдется слишком дорого.

Стрелец

Могут напомнить о себе старые долги. Найдите способ рассчитаться с ними. Покупать товары в рассрочку не следует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото

Козерог

Средств хватает на все необходимое. На выигрыши и премии рассчитывать не стоит. Дополнительного дохода не предвидится.

Водолей

Утром финансовые операции будут проходить удачно. Не откладывайте их на вечер. Не гонитесь за сверхприбылями. Отложите часть денег на нужды детей.

Рыбы

Переплата за покупку не гарантирует высокого качества. Не бросайте деньги на ветер. Не давайте людям в пользование свои вещи. Они могут быть испорченными.

Неделя с 29 марта по 4 апреля придаст сил и веры в то, что скоро все будет хорошо. Не огорчайтесь и уверенно двигайтесь вперед. Помните, что темная ночь перед рассветом.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 9252
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
14
 Просмотров: 7119
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 6840
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на &quot;Голосе страны&quot;. Видео
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на "Голосе страны". Видео Просмотров: 6318
&quot;Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк&quot;
"Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк"
 Просмотров: 4770
Общество
Одесса остались без Юморины
Одесса остались без Юморины Просмотров: 27
Даже при 24 тыс. заболевших на Covid-19 за сутки можем обойтись без общенационального карантина - Ляшко
Даже при 24 тыс. заболевших на Covid-19 за сутки можем обойтись без общенационального карантина - Ляшко Просмотров: 207
Вслед за Канадой. Австралия ввела санкции против России
Вслед за Канадой. Австралия ввела санкции против России Просмотров: 126
Вакцины Pfizer и Moderna эффективные более чем на 90% - исследование
Вакцины Pfizer и Moderna эффективные более чем на 90% - исследование Просмотров: 99
Реанимации заполнены почти на 100%. Во Львове готовятся к усилению карантина
Реанимации заполнены почти на 100%. Во Львове готовятся к усилению карантина Просмотров: 90
Больше всего комментируют
9
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
4
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
2
"Невозможно гарантировать безопасность" - Мендель о выборах на Донбассе
1
Двери с Банковой хотят продать на аукционе
1
РФ провела военные учения в оккупированном Крыму
Голосов: 55770
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть