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пятница, 30 июля 2021 07:00

Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь

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Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь
Будьте последовательны в своих действиях. Принимайте взвешенные решения. Фото: pixabay.com

30 июля - день романтиков. Назначайте свидания любимым, говорите им о своих чувствах. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Большинство дел будет тормозиться, - говорит астролог. – Учитывайте это обстоятельство и не планируйте плотного графика работы на этот день. Могут возникать проблемы из-за невыполненные в срок обязательства. Недовольные клиенты будут требовать компенсации за срыв договорных сроков. Не обращайте внимания на обстоятельства. Не позволяйте окружающим давить на вас. Будьте последовательны в своих действиях. Принимайте взвешенные решения. Богату и сладкую жизнь звезды пророчат Весам, Козерогам и Рыбам".

Овен

Давление внешних обстоятельств заставит вас переплатить за предоставленные услуги. По возможности отложите оформление имущественной документации. Не спешите с переездом.

Телец

Обещанные деньги не дойдут до вас в полном объеме. Часть заработанного может быть взыскана в виде штрафов или комиссионных. Отстаивайте свои финансовые интересы.

Близнецы

Прихода весомой прибыли придется еще подождать. Пока свои желания вы сможете удовлетворить частично. Но не отказывайте себе в удовольствии помечтать о великом.

Рак

Не ищите возможности быстро заработать большие деньги. Будете иметь большие убытки. Держитесь за надежный источник доходов. Даже если сейчас вас не устраивает заработок.

Лев

Дефицита средств не будет. Во время проведения финансовых операций не обращайтесь к услугам посредников. Они не будут заботиться о вашей прибыль.

Дева

Денег мало. И те не удастся потратить на себя. Растут расходы на детей. Родители потребуют вашей материальной помощи. Делать покупки в этот день не следует.

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Весы

Дела будут идти своим ходом. Средств хватает на обеспечение привычного образа жизни. Кто-то из должников может вернуть вам деньги.

Скорпион

Сэкономить некоторую сумму не удастся. Соблазн приобрести что-то новенькое будет слишком большой. Бодрствуйте у палаток частной торговли. Вам могут продать некачественный товар.

Стрелец

Желаемого роста уровня доходов пока не прогнозируется. Однако заработок будет поступать вовремя. На все необходимое денег хватит.

Козерог

Удерживайте деньги в кармане. Наблюдайте за изменениями на рынке. Согласно откорректируйте свои планы. Не доверяйте рекламе. Пользы от приобретенной вещи будете иметь немного.

Водолей

Подождите с принятием решения о дополнительном трудоустройстве. Вы не получите там обещанного заработка. Еще раз уточните детали.

Рыбы

Заработанные в этот день средства желательно сэкономить. Вовремя рассчитывайтесь с долгами за коммунальные услуги.

Астролог рассказала, что и кому обещает неделя с 26 июля по 1 августа.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
30
июля

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