Гороскоп на 30 декабря: что подарит предпоследний день в году

Будет беспокоить головная боль. Снижайте физические нагрузки. Фото: pixabay.com

30 декабря причиной проблем в семье станут утерянные важные вещи. Хватит высказывать претензий в адрес всех присутствующих. Сохраняйте спокойствие, скоро все наладится. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Ревность и зависть будут отравлять жизнь людей в этот день, – говорит астролог. – Будет беспокоить головная боль. Снижайте физические нагрузки. Этот день не годится для создания нового. Чем бы оно ни было. Освободите свои дома от старья. Так вы можете найти давно утраченную ценную вещь. Хорошее время для систематизации коллекций и заключения каталогов. Вечерние часы посвятите планированию жизни на следующий месяц. Предпоследний день в году согреет приятными воспоминаниями и подарит невероятную романтику. Признайтесь в любви друг другу, пиши теплые сообщения, засыпайте в объятиях".

Овен

Звезды будут способствовать осуществлению ваших финансовых планов. Подождите с оформлением наследства. Начало ремонтных работ перенесите на середину января.

Телец

Займитесь переоснащением жилого помещения. Выбросьте из дома старый хлам. Приобретение бытовой техники планируйте на выходные.

Близнецы

Не стоит позволять посторонним вмешиваться в ваши финансовые дела. Относитесь критично к советам. Одалживать людям деньги не следует.

Рак

Ничто не будет препятствовать вашему финансовому успеху. Действуйте смело. Внешние обстоятельства будут способствовать обогащению.

Лев

Большинство заработанного пойдет на погашение неотложных счетов. Не принимайте на себя ответственность за чужие деньги. Нехватку взыщут с вас.

Дева

В ваших руках не будет большой суммы. Работайте на перспективу. Верно направленная финансовая политика в скором времени принесет хорошие доходы.

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Весы

Из-за халатности партнеров по бизнесу вы избавитесь от дополнительной прибыли. Старайтесь не терять материальную независимость.

Скорпион

Нехватка денег заставит вас задуматься о целесообразности вашей финансовой политики. Наведите порядок в своей бухгалтерии. Заботиться о повышении доходов не время.

Стрелец

Удачным этот день не назовешь. Будет риск приобрести некачественный товар. При покупке вещей учитывайте их функциональность. Внешняя привлекательность может быть обманчивой.

Козерог

Будут беспокоить ограничения в финансах. Это обстоятельство будет сковывать деловую активность. Близкие вас поддержат.

Водолей

Нагрузка на ваш кошелек возрастет. Дополнительная прибыль не ожидается. Рассчитайте хорошо свои дневные расходы.

Рыбы

Старайтесь не допустить значительных потерь. За мелкими не жалейте. Удача в финансовых вопросах в этот день не будет сопровождать вас.

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