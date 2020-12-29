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среда, 30 декабря 2020 07:00

Гороскоп на 30 декабря: что нужно успеть сделать в високосном году

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Гороскоп на 30 декабря: что нужно успеть сделать в високосном году
Будем иметь полнолуние. Фото: pixabay.com

30 декабря обстоятельства будут складываться вопреки вашим планам. Придется целый день выполнять поручения близких. Посидеть в кафе с друзьями не удастся. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Будем иметь полнолуние, - говорит Елена. - Обостряются противоречия. Усложняется диалог с оппонентами. Договориться будет непросто. Эгоистичным натурам не будет везти. Избавьтесь чрезмерной самоуверенности. Не отворачивайтесь от людей, которые обращаются к вам с просьбой. Будьте щедры на милосердие и материальную помощь ближнему. К концу високосного года стоит начать борьбу с вредными привычками. Есть шанс выйти из нее победителем. Легко будет преодолеваться алкогольная и никотиновая зависимости, лень и равнодушие".

Овен

Вы можете переоценить собственные финансовые возможности. Не давайте обещаний предоставить кому-то материальную поддержку. Выставлять в продажу свои вещи не следует.

Телец

Заметных финансовых ограничений вы не будете чувствовать. Позвольте себе отдохнуть от сверхурочной работы.

Близнецы

Денег хватает на все необходимое. Не стоит в этот день вести переговоры по финансовым вопросам. Заключенные договоренности будут пересматриваться.

Рак

Не задерживайте у себя крупных сумм. Деньги должны работать. Поиски новых финансовых партнеров не дадут положительного результата.

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Лев

Трудно сложится рабочий день. Не несите нервного напряжения в дом. Вы можете испортить родным вечер. Пройдитесь пешком по знакомым улицам после работы.

Дева

События дня будут состоять как-то неуместно. Провести вечер с любимыми вряд ли удастся. Звоните им чаще.

Весы

Уделите больше внимания старшим членам семьи. Воздержитесь от желания поспорить с ними. Прислушайтесь к их советам.

Скорпион

Переход на новое место работы не приведет к повышению доходов. Имейте запас денег для срочные ремонтные работы.

Стрелец

Любимые будут в хорошем настроении. Если только вы им не испортите настроение из-за своей вспыльчивости. Соглашайтесь на предложенную ими культурную программу на вечер.

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Козерог

Сведите к минимуму денежные операции. Не обращайтесь к услугам сервисных служб. Есть риск выбросить деньги на ветер.

Водолей

Вы сможете привлечь внимание своих избранников изысканной одеждой. Оденьтесь на первое свидание со вкусом. Принесите подарок.

Рыбы

Сохраняется средний уровень заработка. Могут возникать проблемы с получением заработанных денег. Поэтому не стоит заранее планировать расходы.

Астрологина рассказала, чем удивит неделя, которая начинает 2021 год.

Автор: Gazeta.ua
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