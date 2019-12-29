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Гороскоп на 30 декабря - 5 января: чем удивит первая неделя 2020 года

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Гороскоп на 30 декабря - 5 января: чем удивит первая неделя 2020 года
Месяц растет. Увеличивается количество энергии и сил. Фото: astrozodiac.net

За 2 дня до Нового года удастся переделать дела, которые откладывали весь декабрь. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Месяц растет. Увеличивается количество энергии и сил, - говорит астролог. - 30 декабря стоит планировать следующий год. Разберитесь со своими желаниями. На праздновании придется экономить. Это время финансового дефицита. Если не хватает денег на подарки, сделайте их своими руками. Продолжается сезон затмений. Первая неделя 2020 года будет удивлять и не раз. События будут носить кармический характер. Можно сказать любимым "Иди отсюда" и навсегда потерять отношения. Следите за своими словами".

Астролог сделала подробный гороскоп для каждого знака на 30 декабря - 5 января.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Готовьтесь уступать и жертвовать собственными интересами. Поменяете свой взгляд на все, что происходит вокруг. Профессиональный успех скажется на заработках. Любимые будут энергичными и непредсказуемыми. Могут часто менять ваши планы.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Любимые могут переживать отчаяние. Возьмите на себя роль психотерапевта. Расходы будут превышать заработки. Придется обратиться к сбережениям. Обновляйте бытовую технику.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Вас поставят перед неудобным выбором. Придется подчиняться обстоятельствам. Не пытайтесь изменить любимых. Потерпите. Скоро их поведение изменится. Отложите переезд на новое место жительства.

Рак (22 июня - 22 июля)

Огорчит погода за окном, поведение детей и нежелание любимых следовать за вашими планами. Есть риск подхватить ангину. Не посещают больных родственников. Придется прибегнуть к антибиотикам.

Лев (23 июля - 23 августа)

Не будете видит перспектив. Отсутствие целей заставит опустить руки. Только не надо расстраиваться. Это временное явление. Финансовые дела пойдут в гору. Прибыльными будут четверг и пятница. Избегайте скандалов.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Много новых знаний и знакомств получите. Не сдавайте в ремонт бытовую технику. Выгоднее будет приобрести новую. Многочисленные встречи и знакомства не будут носить романтического характера. Не читайте со смартфонов. Снижается острота зрения.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Воздержитесь от запуска новых проектов и открытие магазинов. Они будут убыточными. Сейчас не время записываться на курсы, объявлять о своей свадьбе. Судьбоносные шаги разочаруют. Воспользуйтесь шансом встретить свою пару в Новогоднюю ночь.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Энергии и вдохновения становится меньше. Откажитесь от дел, которые требуют много сил и времени. Ожидать повышения зарплаты сейчас бесполезно. Не отказывайтесь от командировок. Впоследствии это скажется на кошельке. Лучше искать диалога с близким по духу человеком.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Жизнь может испытывать вас на способность быть поддержкой для кого-то. Оглянитесь вокруг, выручите тех, кто сейчас в беде. Сумма полученных на работе денег вас удовлетворит. Отдайте долги, чтобы не идти с ними в Новый год.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Оставайтесь мудрыми и дипломатическими. Вам удастся наладить диалог с конкурентами, примирить враждующие стороны. Станете надежной поддержкой для любимых и друзей. Они будут благодарны за вашу помощь. Заработанные средства поступят во вторник.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Относитесь по-философски к изменениям. Ожидается много незапланированных расходов. Не надо покупать недвижимость и авто. Эта инвестиция вряд ли станет удачной. Не стоит решать сложный узел семейных отношений.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Вас ждут подарки и премиальные. Люди, которые вам неприятны, могут активно вмешиваться в вашу жизнь. Они будут искать советов. Вы же не будете хотеть тратить времени на них. Берегите горло. Можете реагировать на изменение погодных условий.

Астролог рассказала, где и с кем встречать 2020 года, чтобы призвать удачу в свой дом.

Автор: Gazeta.ua
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