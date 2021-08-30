Гороскоп на 30 августа: кто встретит осень здоровым и беззаботным

 
Ексклюзивы
1/5
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
1 Просмотров: 900
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 900
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 5103
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
26 Просмотров: 10494
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 882
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
6 Просмотров: 522
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 639
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1710
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 963
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 603
Фото
Все фото
16
5
12
9
6
В Киеве почтили погибших защитников Украины - эксклюзивные фото
В Киеве почтили погибших защитников Украины - эксклюзивные фото
Кличко открыл Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО
Кличко открыл Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО
Чтобы не натворил глупостей - Зеленскому выдвинули требования перед встречей с Байденом
Чтобы не натворил глупостей - Зеленскому выдвинули требования перед встречей с Байденом
Модели лежали в гробу: презентовали коллекцию одежды для похорон
Модели лежали в гробу: презентовали коллекцию одежды для похорон
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
Видео
Все видео
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Требовали освобождения пленников Кремля - под ОП прошла акция-перформанс
Требовали освобождения пленников Кремля - под ОП прошла акция-перформанс
28 августа день ангела у обладательниц единого имени - его больше иных почитают христиане
28 августа день ангела у обладательниц единого имени - его больше иных почитают христиане
Проходит 80 лет со дня рождения Богдана Ступки
Проходит 80 лет со дня рождения Богдана Ступки
На 8 Марта году будем отдыхать четыре дня - решение правительства
На 8 Марта году будем отдыхать четыре дня - решение правительства
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 936
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1566
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1206
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1701
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 405
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
понедельник, 30 августа 2021 11:11

Гороскоп на 30 августа: кто встретит осень здоровым и беззаботным

  Комментировать
Гороскоп на 30 августа: кто встретит осень здоровым и беззаботным
Закаляйтесь, записывайтесь в бассейн и не забывайте об утренней пробежке. Фото: pixabay.com

30 августа внутренняя тревожность не будет давать покоя и отразится на работоспособности. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Внезапно повысится температура, - говорит астролог. - Вы уязвимы к вирусам. Избегайте толпы. Больше времени проводите на свежем воздухе. Время покататься на коньках и попробовать себя в лыжном спорте. Репродуктивная система даст сбой. Не спешите лечить бесплодие. Следите за работой сердца. Не тяните с визитом к врачу. Здоровыми и беззаботными осень встретят Тельцы, Весы и Скорпионы. Закаляйтесь, записывайтесь в бассейн и не забывайте об утренней пробежке".

Овен

Будут возникать тяжесть в голове и шум в ушах. Вы будете реагировать на изменение погоды. Не планируйте сверхурочной работы.

Телец

Повышается ломкость ногтей. Волосы не будут держать прически. Может ощущаться дефицит кальция в организме. Посоветуйтесь с врачом о его пополнении.

Близнецы

Берегитесь ранений и бытовых травм. Хорошо обрабатывайте травмированную поверхность. Не допускайте инфицирования крови.

Рак

Не допускайте длительного пребывания в местах скопления людей. Организм плохо будет противостоять внешней инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений

Лев

Время пройти обследование и лечить десны. Протезирование зубов желательно отложить на неделю.

Дева

Могут возникать проблемы с поджелудочной железой. Ешьте маленькими порциями. Больным панкреатитом стоит следить за рационом.

Весы

Не стоит делать пирсинг или татуировки. Места повреждения будут заживать грубыми шрамами. Возможно нагноение.

Скорпион

Будьте осторожны с употреблением новых медикаментов. Проверяйте их совместимость. Отдайте предпочтение проверенным препаратам.

Стрелец

Избегайте драк. Берегитесь телесных повреждений. Будьте внимательны во время занятий силовыми видами спорта. Защищайте травмированные ранее места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лето прощается: астролог удивила прогнозом на 30-31 августа

Козерог

Повышается чувствительность кожи лица. Защитите ее от вредных внешних воздействий. Делайте питательные маски.

Водолей

Не допускайте изнурительных диет. Спровоцируете язву. Откажитесь от алкогольных напитков.

Рыбы

Острые респираторные заболевания будут проходить с резким повышением температуры. Придерживайтесь постельного режима.

Астролог рассказала, у кого 30 августа откроются целительские способности.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 30 августа: кто встретит осень здоровым и беззаботным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

Председатель правительства застрелил жену и себя

В Братиславе мужчина массово расстрелял людей

Взрыв бомбы убил президента и премьера

Хотинскую крепость захватили за день

Фани Каплан сделала покушения на Ленина

Самое читаемое
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
 Просмотров: 11971
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
11
 Просмотров: 9783
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
3
 1 Просмотров: 6642
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
7
 Просмотров: 5103
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
 Просмотров: 5076
Общество
В Украине вакцинировали менее 30% коллективов школ. Правительство довольное
В Украине вакцинировали менее 30% коллективов школ. Правительство довольное Просмотров: 36
Рассказали, когда в украинских школах закончится учебный год
Рассказали, когда в украинских школах закончится учебный год Просмотров: 153
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных Просмотров: 324
Жара до +35°С и грозы: какой погодой начнется неделя
Жара до +35°С и грозы: какой погодой начнется неделя Просмотров: 756
Гороскоп на 30 августа: у кого откроются целительские способности
Гороскоп на 30 августа: у кого откроются целительские способности
 Просмотров: 459
Больше всего комментируют
29
"Путин - убийца. Суд над ним еще впереди" - Порошенко
4
Испытали атомную бомбу
4
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина - заявление "Европейской Солидарности"
3
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ
3
Посол рассказала о графике Зеленского в США
Голосов: 57034
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть