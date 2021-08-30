Гороскоп на 30 августа: кто встретит осень здоровым и беззаботным

Закаляйтесь, записывайтесь в бассейн и не забывайте об утренней пробежке. Фото: pixabay.com

30 августа внутренняя тревожность не будет давать покоя и отразится на работоспособности. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Внезапно повысится температура, - говорит астролог. - Вы уязвимы к вирусам. Избегайте толпы. Больше времени проводите на свежем воздухе. Время покататься на коньках и попробовать себя в лыжном спорте. Репродуктивная система даст сбой. Не спешите лечить бесплодие. Следите за работой сердца. Не тяните с визитом к врачу. Здоровыми и беззаботными осень встретят Тельцы, Весы и Скорпионы. Закаляйтесь, записывайтесь в бассейн и не забывайте об утренней пробежке".

Овен

Будут возникать тяжесть в голове и шум в ушах. Вы будете реагировать на изменение погоды. Не планируйте сверхурочной работы.

Телец

Повышается ломкость ногтей. Волосы не будут держать прически. Может ощущаться дефицит кальция в организме. Посоветуйтесь с врачом о его пополнении.

Близнецы

Берегитесь ранений и бытовых травм. Хорошо обрабатывайте травмированную поверхность. Не допускайте инфицирования крови.

Рак

Не допускайте длительного пребывания в местах скопления людей. Организм плохо будет противостоять внешней инфекции.

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Лев

Время пройти обследование и лечить десны. Протезирование зубов желательно отложить на неделю.

Дева

Могут возникать проблемы с поджелудочной железой. Ешьте маленькими порциями. Больным панкреатитом стоит следить за рационом.

Весы

Не стоит делать пирсинг или татуировки. Места повреждения будут заживать грубыми шрамами. Возможно нагноение.

Скорпион

Будьте осторожны с употреблением новых медикаментов. Проверяйте их совместимость. Отдайте предпочтение проверенным препаратам.

Стрелец

Избегайте драк. Берегитесь телесных повреждений. Будьте внимательны во время занятий силовыми видами спорта. Защищайте травмированные ранее места.

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Козерог

Повышается чувствительность кожи лица. Защитите ее от вредных внешних воздействий. Делайте питательные маски.

Водолей

Не допускайте изнурительных диет. Спровоцируете язву. Откажитесь от алкогольных напитков.

Рыбы

Острые респираторные заболевания будут проходить с резким повышением температуры. Придерживайтесь постельного режима.

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