Гороскоп на 30 августа: как парад планет повлияет на сны и самочувствие

Пожилых людей будет беспокоить бессонница. Через тревожные сны пробуждения станет тяжелым. Фото: astrozodiac.net

30 августа будем иметь молодой месяц и парад планет в знаке Девы. День будет полон тревоги и напряжения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Трудно будет сосредоточиться на работе. Могут отвлекать разговоры и неожиданные новости, - говорит астролог. - В ночь на пятницу пожилых людей будет беспокоить бессонница. Через тревожные сны пробуждения станет тяжелым. Настроение уже утром испортится. Не расстраивайтесь. Вещих сновидений в этот день не будет. Улыбнитесь первым лучам солнца. День в конце концов сложится неплохо".

Овен

Вы не будете видеть выгоды. Поэтому не сможете доверять новым финансовым предложениям. Рисковать действительно не следует. Выигрыша не будет.

Телец

Небольшие прибыли существенно не отразятся на вашей экономике. Денег не хватает на обеспечение привычного уровня жизни. Конфликтний день. Избегайте споров с родными. Выйти из них победителем все равно не удастся.

Близнецы

Не нарушайте договоренностей. Вы можете спровоцировать осложнения финансовых отношений с партнерами. Вскоре это отразится на вашем кошельке. Назначать романтическое свидание не следует.

Рак

Деньги будут поступят из задержкой. Ведите плановую экономику. Тогда вы не будете чувствовать финансовых ограничений. Будьте осторожны со словами. Не допускайте критики в адрес окружающих.

Лев

Процесс воспитания детей доверьте партнеру. Вы не сможете оставаться последовательными в требованиях к малышам. В результате усилия сойдут на нет.

Дева

Придется воспользоваться своими сбережениями. Денег в кармане мало. Крупные покупки делать не время. Атмосфера вокруг вас становится спокойнее. Не стоит по инерции продолжать воевать с миром.

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Весы

Ожидается очередное пополнение вашего бюджета. Помогайте нуждающимся в беде. Поддержите переписку с интересным для вас человеком. Впоследствии роман в письмах может перерасти в нечто более серьезное.

Скорпион

Родные потребуют материальной поддержки. Есть риск повреждения вашего имущества. Действуйте не спеша. Отношения с друзья будут проверяться на верность. Не отворачивайтесь от чужих проблем, потому что останетесь один на один со своими.

Стрелец

Не нарушайте чужих авторских прав. Ваш кошелек может пострадать из-за этого. Не будет везти и в азартных играх. Будьте внимательны и терпеливы. Прислушайтесь к советам старших.

Козерог

Жесткая конкуренция заставит вас идти на дополнительные расходы. Думайте не о повышении прибыли, а о ее сохранении. Милым приятно будет видеть вас улыбающимися. Не носите печали на лице. Даже если у вас есть много проблем.

Водолей

В течение дня наметятся заметны перемены к лучшему. Вечером вам могут вернуть старый долг. Покупки будут удачными.

Рыбы

Возможны изменения условий финансирования вашей работы. Не принимайте пока решений по дальнейшей деятельности. Наблюдайте. Анализируйте. Не радуйтесь возвращению в вашу жизнь бывших возлюбленных. С ними вернутся и неприятные воспоминания.

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