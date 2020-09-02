Гороскоп на 3 сентября: как стать успешным в первый четверг осени

Наиболее конструктивные решения будут приходить вечером, поэтому сложные проблемы следует решать в конце рабочего дня. Фото: pixabay.com

3 сентября - день гармонии и равновесия. Дела будут идти хорошо. Люди чаще начнут улыбаться друг к другу и проявлять милосердие. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В настоящее время легче будет достичь согласия с оппонентами, - говорит астролог. - Наиболее конструктивные решения будут приходить вечером, поэтому сложные проблемы следует решать в конце рабочего дня. Не пора покупать велосипеды, автомобили и другую технику. Отложите запуск нового проекту на следующую неделю. Думать о расширении бизнеса тоже не стоит. Хотите стать успешным в первый четверг осени? Сосредоточьтесь на планах, избегайте воспалительных дискуссий. Особенно на политические и экономические темы. Наживете недоброжелателей. Одолейте собственную нерешительность. Проведите вечер в приятном окружении".

Овен

Имейте кризисный запас денег. Текущие доходы не будут обеспечивать ваши потребности в полной мере. Не начинайте ремонта.

Телец

Не оформляйте имущественных поручений и откажитесь от крупных покупок. Активизируйте финансовую деятельность после захода солнца.

Близнецы

Заметных доходов не ожидается. Понадобится умение экономно использовать имеющиеся финансовые ресурсы. Для уплаты срочных счетов воспользуйтесь сбережениями.

Рак

Хватит денег на обеспечение новых проектов. Ваши финансовые инициативы будут тормозиться. Наблюдайте за развитием ситуации.

Лев

Пустой день. Будут срываться перспективные заказы. Вовремя не поступят денежные переводы. Забытые где-то вещи будут потеряны навсегда.

Дева

Вы будете находить способ успешно решать финансовые проблемы. Торговые операции пройдут удачно. Вечером могут поступить дополнительные прибыли.

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Весы

Деньги будут поступать небольшими суммами, но стабильно. Решайте финансовые проблемы постепенно. Сбережения держите в кармане.

Скорпион

Ваша платежеспособность существенно не изменится. Не вкладывайте средства в долгосрочные проекты. Возможны задержки с получением заработанных денег.

Стрелец

Заработки остаются невысокими. Будет возможность взять домой подработку. Тогда в кармане появятся деньги. Будьте внимательны в магазинах. Вам могут продать испорченный товар.

Козерог

Обеспечьте себе несколько источников доходов. Так вы легко будете преодолевать неблагоприятные времена в будущем. Находите возможность пополнять свои сбережения.

Водолей

Растет дефицит вашего бюджета. Все усилия пойдут на латание финансовых дыр. Не делайте новых долгов. Это опасно для кошелька.

Рыбы

Ваша экономика понемногу выходить из кризиса. Новые финансовые предложения будут перспективными. Внимательно рассмотрите каждое из них.

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