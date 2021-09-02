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пятница, 03 сентября 2021 07:00

Гороскоп на 3 сентября: четыре знака, которые почувствуют себя любимцами судьбы

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Гороскоп на 3 сентября: четыре знака, которые почувствуют себя любимцами судьбы
Дела начнут двигаться быстрее после обеда. Фото: pixabay.com

3 сентября случайная встреча со старыми знакомыми может круто изменить ваши планы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это хорошее время для завершения начатых дел, - говорит астролог. - Для открытия нового бизнеса и других начинаний день неблагоприятный. Дела начнут двигаться быстрее после обеда. Наметятся пути к решению запутанных вопросов. Хорошо в этот день заниматься реставрации или ремонтом помещений. Приобретение вещей для обновления интерьера офиса или дома отложите до вторника следующей недели. Любимцами судьбы себя почувствуют Овны и Девы, Раки и Козероги".

Овен

Наметятся перемены к лучшему. Длительный период материальной нестабильности остается позади. Не отказывайтесь от участия в благотворительных проектах.

Телец

Финансовые дела будут идти с непредвиденными препятствиями. Не делайте ставку на помощь партнеров. Покупать электронику не пора.

Близнецы

Деньги будут поступать небольшими суммами. Не отказывайтесь от дополнительного приработка. Грандиозные финансовые планы составлять не пора. Будут теряться мелкие вещи.

Рак

Участвуйте в коллективных финансовых проектах. Помогайте людям в беде. Не заботьтесь о собственном обогащении.

Лев

Денег едва хватает на ежедневные расходы. Возникнет необходимость одолжить некоторую сумму до поступления прибыли. Пережить трудности помогут отложенные сбережения.

Дева

Большинство денежных операций планируйте на вечернее время. Хорошо будут вестись дела по оформлению наследства и недвижимости.

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Весы

Ваши финансовые возможности ограничены. Существенных прибылей не ожидается. Ведите плановую экономику. Не допускайте задолженностей.

Скорпион

Отложите осуществления новых финансовых проектов до следующей недели. Решение текущих имущественных вопросов лучше перенести на вечер.

Стрелец

Этот день не принесет заметной прибыли. Увеличивается отток денег. Купленные мебель и предметы интерьера будут служить долго.

Козерог

Дефицита средств не будет. Используйте возможность пополнить свои сбережения. Не сдавайте в ремонт свою технику.

Водолей

Не подписывайте имущественных поручений. Рискуете потерять свое имущество. Будьте осторожны с чужими деньгами. Записывайте расходы до мелочей. Будьте готовы предоставить подробный отчет.

Рыбы

Полученная сумма будет меньше ожидаемой. С вас могут взыскать штраф. Старайтесь удерживать разумный баланс между доходами и расходами.

Астролог рассказала, на кого осенью ждут высокие заработки и невиданный успех.

Автор: Gazeta.ua
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