Гороскоп на 3 июня: доверяйте предчувствиям

Неудачное для нововведения время. Даже с близкими людьми договориться будет непросто. Фото: pixabay.com

3 июня - день особых встреч. Будете знакомиться с талантливыми и трудолюбивыми людьми. Делитесь друг с другом рецептами успеха. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Главными достоинствами этого дня станут сдержанность и стабильность, - говорит астрологиня. - Люди будут нетерпеливыми. Вряд ли смогут спокойно разобраться в проблемах. Новаторские проекты будут иметь множество недостатков. Неудачное для нововведения время. Даже с близкими людьми договориться будет непросто. Не зацикливайтесь на одном месте работы. Ищите дополнительного заработка. Доверяйте предчувствиям. Случайностей не будет. Берите от жизни все самое лучшее".

Овен

Проводите операции купли-продажи без участия посредников. Их услуги будут стоить слишком дорого. Остерегайтесь мошенничества.

Телец

Начнут поступать различные финансовые предложения. Среди них будут и справедливы. Не отказывайтесь от дополнительных источников дохода.

Близнецы

Улучшение финансовой ситуации не предвидится. Воздержитесь от приобретения товаров в рассрочку. Выставлять свои вещи на продажу не время.

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Рак

В течение дня могут меняться ваши финансовые планы. Будьте готовы к неожиданным срочным расходам. Не начинайте ремонта бытовой техники.

Лев

Поступление заработанных денег задерживается. Список необходимых расходов не станет короче. Будет ощущаться нехватка средств.

Дева

Осуществляйте только необходимые выплаты. Избытка денег не будет. Участвовать в долгосрочных финансовых проектах не стоит.

Весы

Денежных поступлений не будет. Удачно пройдут процессы товарообмена. Рассматривайте возможность рассчитываться за предоставленные услуги бартером.

Скорпион

Напомнят о себе старые долги. Договориться о переносе сроков их погашения не удастся. Тянуть с этим не стоит. Придется пересмотреть свои расходы.

Стрелец

Дела понемногу будут налаживаться. Однако сэкономить определенную сумму пока не удастся. Не экономьте на своем здоровье.

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Козерог

Удачных финансовых операций не будет. Следите за движением денег. По возможности избегайте переплаты за предоставленные услуги.

Водолей

В вашем распоряжении достаточно денег. Можно осуществить давно запланированные покупки. Только не спешите с выбором, чтобы не переплачивать.

Рыбы

Поступит небольшая сумма денег. Основные доходы следует ожидать позже. Часть сэкономленных средств пойдет на нужды семьи.

Холодная и дождливая погода в Украине продержится как минимум до 10 июня. Затем возможно потепление.