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суббота, 03 июля 2021 06:15

Гороскоп на 3 июля: кто почувствует на себе любовь Вселенной

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Гороскоп на 3 июля: кто почувствует на себе любовь Вселенной
Будет наблюдаться тенденция к снижению артериального давления. Гипотоникам необходимо поддерживать организм в здоровом тонусе..Фото: pixabay.com

3 июля ухудшается водно-солевой обмен. Следите за своевременным выведением жидкости из организма. Избегайте появлению отеков. Особенно в период беременности. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Обостряются болезни желудочно-кишечного системы, - говорит астролог. - Больные на гастриты и колиты должны придерживаться соответствующей диеты. Здоровым людям не следует есть перченых блюд. В случае заболевания гриппом или простудой придерживайтесь постельного режима. Не переносите болезнь на ногах. Она затянется надолго. Будет наблюдаться тенденция к снижению артериального давления. Гипотоникам необходимо поддерживать организм в здоровом тонусе. Любовь Вселенной на себе почувствуют Весы, Львы и Стрельцы. Вам многое будет получаться. Самочувствие улучшится".

Овен

Большого количества разнообразных блюд ваш желудок не выдержит. Последствия обильного пира могут быть неприятными. Воздерживайтесь.

Телец

Погоняйте песок в мочевом пузыре и почках. Попейте чай из целебных трав. Не делайте этого, если есть камни в почках. Их движение приведет к ухудшению самочувствия.

Близнецы

Берите с собой на вылазку запас питьевой воды. Не пейте воду из открытых источников. Спровоцируете желудочные расстройства.

Рак

Ваш мозг будет страдать от кислородного голодания. Активизируйте мозговое кровоснабжение.

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Лев

Вы будете плохо переносить смену климата и воды. Далекое путешествие не доставит удовольствия. Отдохните дома.

Дева

Не начинайте новый курс лечения фармпрепаратами. Будут сильнее проявятся побочные эффекты. Печень будет медленно очищать кровь.

Весы

Повышается хрупкость зубной эмали. Не допускайте резкого перепада температур разных блюд. Займитесь профилактикой кариеса.

Скорпион

Ваше тело потребует дополнительного тепла. Не допускайте переохлаждения. Больше двигайтесь. Пейте безалкогольные горячие напитки.

Стрелец

Будет наблюдаться нарушения сна. Не изменяйте привычный режим дня. Отводите достаточно времени для восстановления сил.

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Козерог

Будет беспокоить ощущение песка в глазах. Может снизиться острота зрения. Не проводите свободное время перед телевизором. Перед сном сделайте компресс на веки.

Водолей

Будьте осторожны, когда пользуетесь острыми предметами. Следите за рулем. Есть опасность травмирования.

Рыбы

Ускоряется процесс отложения солей в тканях организма. Ведите активный образ жизни. Ешьте несоленый вареный рис. Пейте много чистой воды.

Астролог удивила прогнозом на июль.

Автор: Gazeta.ua
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