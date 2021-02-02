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среда, 03 февраля 2021 07:00

Гороскоп на 3 февраля: какие знаки достигнут финансового успеха

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Гороскоп на 3 февраля: какие знаки достигнут финансового успеха
Не ленитесь и задержитесь на работе. Вы сумеете заработать больше. Фото: pixabay.com

3 февраля договориться с окружающими будет трудно. Вы никого не захотите выслушать. Уважайте чужое мнение. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"В этот день каждый может попасть в плен иллюзий, - говорит астрологиня. - Старайтесь не выдавать желаемое за действительное. Не спешите доверять горячим обещаниям. Полученная информация должна пройти проверку временем. Будьте готовы к преодолению мелких препятствий на пути к осуществлению своих замыслов. Не рассказывайте окружающим о своих намерениях. Они сделают все для того, чтобы ваши планы не осуществились. Близнецы, Весы и Водолеи смогут достичь финансового успеха. Не ленитесь и задержитесь на работе. Вы сумеете заработать больше. Отдайте предпочтение безналичной форме расчета. Следите за изменением курсов валют".

Овен

Вы не будете контролировать движение денег. Рискуете быстро остаться без копейки. Не допускайте хаотичный расходов.

Телец

Давайте детям возможность проявить самостоятельность и ответственность. Позвольте им делать свои ошибки и исправлять их. Они будут благодарны за доверие.

Близнецы

Звезды будут способствовать вашему обогащению. Но выбрать верное направление деятельности должны вы сами. Сделайте все возможное для пополнения кошелька.

Рак

Не допускайте финансового риска. Есть опасность потратить значительную сумму на неудачную покупку.

Лев

Отношения с милыми станут более прохладными. Этому могли способствовать посторонние люди. Найдите возможность поговорить об этом с любимыми откровенно.

Дева

Заметного обогащения не предвидится. Деньги будут поступать небольшими суммами. Воспользуйтесь финансовым резервом для осуществления закупок.

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Весы

Окружающие словно забыли о ваших интересах. Не держите обиды на сердце. Это стечение обстоятельств. Все скоро станет на свои места.

Скорпион

Примите приглашение на дружескую вечеринку. Там вы заметите человека с похожими к вашим взглядами.

Стрелец

Материальное положение не изменится. Руководствуйтесь практическими соображениями при совершении покупки. Не время для приобретения украшений.

Козерог

Придется делать выбор между приобретением необходимого и желаемого. Близкие люди могут предложить вам свою материальную поддержку. На это предложение стоит согласиться.

Водолей

Старайтесь не наступать на старые грабли. Не воспринимайте игривое поведение окружающих за проявление любви.

Рыбы

Приход друзей изменит ваши планы. Но общение с ними принесет много приятных минут. Проявите свое гостеприимство.

Синоптики рассказали, когда ждать потепления.

Автор: Gazeta.ua
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