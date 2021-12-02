Гороскоп на 3 декабря: кто внезапно разбогатеет

Однообразие в отношениях с избранниками будет вызывать скуку. Ищите новые формы взаимоотношений. Фото: pixabay.com

3 декабря – сутки накануне солнечного затмения. Основное внимание уделите своему здоровью. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Прислушайтесь к самочувствию, проведите профилактические процедуры, – говорит Елена Максимова. – По возможности отложите тяжелую работу. Сдерживайте чрезмерную раздражительность. Находите возможность активного отдыха среди дня. Старайтесь оставаться спокойными. Выходите по делам заранее. Чтобы не приходилось спешить и волноваться по поводу опоздания. Однообразие в отношениях с избранниками будет вызывать скуку. Ищите новые формы взаимоотношений. Смена партнера не решит проблему. Внезапно разбогатеть имеют шанс Весы, Скорпионы и Рыбы. Вернут давний долг, поднимут зарплату или подарят солидную сумму денег".

Овен

Сведите к минимуму финансовую активность. Не занимайте людям деньги. Обходите казино и игровые клубы. Выигрыша не будет.

Телец

Будет ощутим дефицит средств. Ищите дополнительные средства экономии. Не стоит привлекать к своему бизнесу чужой капитал. Своевременно рассчитаться с его владельцем будет сложно.

Близнецы

Существенных изменений в сфере финансов не ожидается. Не желательно покупать офисную технику. Увеличатся расходы на нужды детей. Не жалейте денег на укрепление здоровья.

Рак

Не рискуйте своими деньгами. Необдуманная финансовая политика приведет к серьезным потерям. Избегайте имущественных споров.

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Лев

Наиболее неблагоприятным будет вечер. Купите все необходимое с утра. Берегите свое имущество от повреждения. Не стоит покупать автомобили.

Дева

Деньги будут поступать небольшими суммами. Удерживайте разумный баланс между доходами и расходами. Отложите приобретение престижных вещей.

Весы

Вы получите достойное вознаграждение за свой труд. Уровень доходов возрастет. Не следует переходить на новое место работы. Отложите сделки с недвижимостью.

Скорпион

Дела будут вестись относительно спокойно. Рассчитывайте на стабильный средний заработок. Не отказывайте нуждающимся в материальной поддержке.

Стрелец

Интересных финансовых предложений не будет. Не изменяйте основное направление деятельности. Отложите покупку одежды и обуви. Экономьте.

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Козерог

Существенных изменений не предусматривается. Для покрытия незапланированных расходов придется заручиться поддержкой близких.

Водолей

Вы не будете оставаться без денег. Регулярные поступления позволят пополнить ваш бюджет. Сложнее будет выгодно распределить доходы.

Рыбы

Денег будет хватать на покрытие ежедневных расходов. Не берите на себя спонсорские обязанности. Дополнительную нагрузку ваш кошелек не выдержит.

Неделя с 29 ноября по 5 декабря принесет кучу приятных сюрпризов. Берегитесь незваных гостей, ревнивцев и сплетников.