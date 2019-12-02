Гороскоп на 3 декабря: чья жизнь изменится к лучшему

Главными достоинствами этого дня станут сдержанность и стабильность. Фото: astrozodiac.net

3 декабря будьте готовы отстаивать свои идеи. Даже с близкими людьми договориться будет непросто. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Главными достоинствами этого дня станут сдержанность и стабильность, - говорит астролог. - Люди будут проявлять больше консервативности. Доверять собственному опыту, проверенному временем. Новаторские проекты не будут восприниматься окружающими. Прогрессивные инициативы начнут тормозиться. Проявляйте дипломатичность. Жизнь Раков, Стрельцов и Рыб изменится к лучшему".

Овен

Удачных финансовых операций не будет. Следите за движением денег. По возможности избегайте переплаты за предоставленные услуги.

Телец

Улучшение финансовой ситуации не предвидится. Воздержитесь от приобретения товаров в кредит. Выставлять свои вещи на продажу не время.

Близнецы

Проводите операции купли-продажи без участия посредников. Их услуги будут стоить слишком дорого. Остерегайтесь мошенничества.

Рак

Будут поступать различные финансовые предложения. Не отказывайтесь от дополнительных источников дохода.

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Лев

В течение дня будут меняться ваши финансовые планы. Будьте готовы к неожиданным срочным расходам. Не начинайте ремонта бытовой техники.

Дева

Осуществляйте только необходимые выплаты. Избытка денег не будет. Участвовать в долгосрочных финансовых проектах не стоит.

Весы

Поступление заработанных денег задерживается. Список необходимых расходов не станет короче. Может ощущаться нехватка средств.

Скорпион

Денежных поступлений не будет. Удачно могут проходить процессы товарообмена. Рассматривайте возможность рассчитываться за предоставленные услуги бартером.

Стрелец

Дела понемногу налаживаться. Однако сэкономить определенную сумму пока не удастся. Не экономьте на своем здоровье.

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Козерог

Напомнят о себе старые задолженности. Договориться о переносе сроков их погашения не удастся. И тянуть с этим не стоит. Придется пересмотреть расходы.

Водолей

В вашем распоряжении достаточно денег. Можно осуществить давно запланированные покупки. Только не спешите с выбором, чтобы не переплачивать.

Рыбы

Поступит небольшая сумма денег. Основные доходы следует ожидать позже. Часть сэкономленных средств пойдет на нужды семьи.

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