Гороскоп на 3 декабря: астролог дала несколько важных советов

Удовлетворите свое желание побыть наедине. Послушайте любимую музыку. Фото: pixabay.com

3 декабря не вызывайте любимых на откровенный разговор. Вы можете много лишнего наговорить друг другу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день люди будут более любознательными, - говорит астролог. - Они будут искать нестандартные технические решения. Чаще начнут находить оригинальный подход к решению проблемных ситуаций. Первая половина дня принесет немало разочарований. Желательно не начинать важных дел до обеда. Привести их в порядок будет непросто. Романтического настроения ждать не стоит. Удовлетворите свое желание побыть наедине. Послушайте любимую музыку".

Овен

Хорошего заработка не будет. Увеличивается отток средств. Не жалейте тратить деньги на нужды семьи. Они вскоре компенсируются.

Телец

День ошибочных решений. Сведите к минимуму финансовую деятельность. Из-за семейных споров можно лишиться части собственного имущества.

Близнецы

Удерживайте разумный баланс между затратами и доходами. Не пора осуществлять смелые финансовые проекты. Партнеры не готовы к этому.

Рак

Наблюдайте за изменениями на рынке. Вовремя внесите коррективы в планирование своего бизнеса на будущее. Позаботьтесь о сохранность своих капиталов.

Лев

В ваших карманах мало денег. Однако кризисный период завершается. Поступят перспективные финансовые предложения. Рассмотрите их.

Дева

Доходы не будут соответствовать вашим ожиданиям. Неблагоприятное время для приобретения дорогих вещей. Хозяйничайте экономно.

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Весы

Прибыли понемногу растут. Можно свободно распоряжаться имеющимися средствами. Не одалживайте людям деньги. Они долго не будут возвращать их.

Скорпион

Придется прилагать большие усилия для сохранения достаточной платежеспособности. Рассчитывайтесь за предоставленные услуги наличными. Проверяйте чеки во время покупок.

Стрелец

Проявлять щедрость следует с умом. Не позволяйте непорядочным людям воспользоваться вашим кошельком. Напомните должникам о необходимости своевременного расчета.

Козерог

Будет ощущаться дефицит средств. Но ситуация не будет критической. Не начинайте ремонт. Навредите собственном доме.

Водолей

Ожидается внеплановое поступления денег. Сдерживайте азарт покупателя в себе. Вы можете за считанные часы потратить недельный заработок.

Рыбы

Смелые финансовые шаги дадут хороший результат. Назначайте деловые переговоры на вечернее время. Не подписывайте имущественных поручений.

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