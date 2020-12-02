Гороскоп на 3 декабря: астролог дала несколько важных советов

 
Ексклюзивы
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 342
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4743
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 207
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2052
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2709
Фото
Все фото
8
3
7
7
5
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Таможенники поймали мужчину с партией украшений из янтаря: фото
Таможенники поймали мужчину с партией украшений из янтаря: фото
После 5 лет реставрации Андреевскую церковь откроют для посетителей
После 5 лет реставрации Андреевскую церковь откроют для посетителей
&quot;Биржа труда оплачивает жилье и коммунальные&quot; - украинка о жизни в Германии
"Биржа труда оплачивает жилье и коммунальные" - украинка о жизни в Германии
Вместо звезды - шляпа волшебника: на главной елке страны уже красуется верхушка
Вместо звезды - шляпа волшебника: на главной елке страны уже красуется верхушка
Видео
Все видео
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Летали на дельтаплане: контрабандистов поймали на горячем
Летали на дельтаплане: контрабандистов поймали на горячем
Представили книгу воспоминаний о Революции достоинства
Представили книгу воспоминаний о Революции достоинства
Цифры не радуют: обновили статистику по коронавирусу в Украине
Цифры не радуют: обновили статистику по коронавирусу в Украине
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 342
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 189
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 441
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4743
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 декабря 2020
1 Просмотров: 324
Експеримент
Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено ...
четверг, 03 декабря 2020 07:00

Гороскоп на 3 декабря: астролог дала несколько важных советов

  Комментировать
Гороскоп на 3 декабря: астролог дала несколько важных советов
Удовлетворите свое желание побыть наедине. Послушайте любимую музыку. Фото: pixabay.com

3 декабря не вызывайте любимых на откровенный разговор. Вы можете много лишнего наговорить друг другу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день люди будут более любознательными, - говорит астролог. - Они будут искать нестандартные технические решения. Чаще начнут находить оригинальный подход к решению проблемных ситуаций. Первая половина дня принесет немало разочарований. Желательно не начинать важных дел до обеда. Привести их в порядок будет непросто. Романтического настроения ждать не стоит. Удовлетворите свое желание побыть наедине. Послушайте любимую музыку".

Овен

Хорошего заработка не будет. Увеличивается отток средств. Не жалейте тратить деньги на нужды семьи. Они вскоре компенсируются.

Телец

День ошибочных решений. Сведите к минимуму финансовую деятельность. Из-за семейных споров можно лишиться части собственного имущества.

Близнецы

Удерживайте разумный баланс между затратами и доходами. Не пора осуществлять смелые финансовые проекты. Партнеры не готовы к этому.

Рак

Наблюдайте за изменениями на рынке. Вовремя внесите коррективы в планирование своего бизнеса на будущее. Позаботьтесь о сохранность своих капиталов.

Лев

В ваших карманах мало денег. Однако кризисный период завершается. Поступят перспективные финансовые предложения. Рассмотрите их.

Дева

Доходы не будут соответствовать вашим ожиданиям. Неблагоприятное время для приобретения дорогих вещей. Хозяйничайте экономно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легкость и решение проблем: астрологический прогноз на декабрь

Весы

Прибыли понемногу растут. Можно свободно распоряжаться имеющимися средствами. Не одалживайте людям деньги. Они долго не будут возвращать их.

Скорпион

Придется прилагать большие усилия для сохранения достаточной платежеспособности. Рассчитывайтесь за предоставленные услуги наличными. Проверяйте чеки во время покупок.

Стрелец

Проявлять щедрость следует с умом. Не позволяйте непорядочным людям воспользоваться вашим кошельком. Напомните должникам о необходимости своевременного расчета.

Козерог

Будет ощущаться дефицит средств. Но ситуация не будет критической. Не начинайте ремонт. Навредите собственном доме.

Водолей

Ожидается внеплановое поступления денег. Сдерживайте азарт покупателя в себе. Вы можете за считанные часы потратить недельный заработок.

Рыбы

Смелые финансовые шаги дадут хороший результат. Назначайте деловые переговоры на вечернее время. Не подписывайте имущественных поручений.

Астролог рассказала, на что надеяться и чего остерегаться в первую неделю зимы.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 3 декабря: астролог дала несколько важных советов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

В картофеле содержится больше калия, чем в бананах: интересные факты

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 47280
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 3 Просмотров: 34758
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 16443
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 11637
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 11412
Общество
Украинским туроператорам ввели новое требование
Украинским туроператорам ввели новое требование Просмотров: 189
Радуцкий рассказал о возможном локдауне и перечислил ограничения
Радуцкий рассказал о возможном локдауне и перечислил ограничения Просмотров: 288
1 млн 500 тыс. детей умирает каждый год от болезней, которые можно предупредить вакцинами
1 млн 500 тыс. детей умирает каждый год от болезней, которые можно предупредить вакцинами Просмотров: 36
Ткаченко призвал людей провести выходные "по полной"
Ткаченко призвал людей провести выходные "по полной" Просмотров: 234
ОАЭ передали Украине 100 тыс. экспресс-тестов на Covid-19
ОАЭ передали Украине 100 тыс. экспресс-тестов на Covid-19 Просмотров: 18
Больше всего комментируют
3
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
1
Експеримент
1
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1
В Киеве учащаются ограбления: как уберечься
Голосов: 54153
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть