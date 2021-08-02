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вторник, 03 августа 2021 07:00

Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье

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Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
Выделите больше времени на утренний душ. Вода в этот день будет иметь особенно целебные свойства. Фото: pixabay.com

3 августа много проблем принесет транспорт. Выходите по делам заранее. Добраться вовремя до места назначения будет непросто. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день люди будут проявлять больше равнодушия и жесткости к ближним, - говорит астролог. - Это неблагоприятное время для примирения. Не вызывайте партнеров на откровенный разговор. Проживите этот рабочий день в хлопотах и расчетах. Выделите больше времени на утренний душ. Вода в этот день будет иметь особенно целебные свойства. Рыбы, Овны и Стрельцы должны приниматься к делам на рассвете. Не упустите свой шанс на счастье. Вам будет везти в торговле, рукоделии, изучении иностранных языков. Легко сумеете опережать конкурентов на конкурсах и собеседованиях".

Овен

Поступят выгодные финансовые предложения. Но неблагоприятные внешние обстоятельства помешают вам ими воспользоваться. В этот день не стоит действовать. Собирайте информацию.

Телец

Деньги будут буквально таять в ваших руках. Принимать решение о новых финансовых вкладах не время. Будут возникать препятствия при решении материальных вопросов.

Близнецы

Начните день раньше. Совершите все срочные выплаты до обеда. Во второй половине дня сведите к минимуму финансовую активность.

Рак

Выплата кредитов становится обременительной. Заметная часть заработанного будет оседать не в ваших карманах. Не увеличивайте задолженностей.

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Лев

День утерянных вещей. Следите за своим имуществом. Денежные переводы могут задерживаться. Работа потребует дополнительных взносов.

Дева

Будет происходить дальнейшее обострение финансовых проблем. Действуйте очень осторожно. Прибыли в ближайшее время не будет. Все зависит от работы партнеров.

Весы

Закрепите финансовый успех предыдущего дня. Не берите на себя дополнительной материальной ответственности. Ведите плановую экономику. Впереди непростой период.

Скорпион

Увеличатся расходы на решение бытовых проблем. Проверяйте краны перед выходом из дома. Не оставляйте без присмотра работающую бытовую технику.

Стрелец

Ваши доходы растут. Окупаются прежние расходы. Вернется старый долг. Не реализовывайте новые финансовые проекты. Собирайте урожай.

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Козерог

Желаемого роста доходов придется еще подождать. О возможности расширения существующего бизнеса говорить пока рано. Будьте экономными.

Водолей

Для свободной планировки расходов денег мало. Не изменяйте основного направления деятельности. Изменение работы не будет выгодным для вас. Не следует обновлять гардероб.

Рыбы

Не надейтесь на значительные прибыли. Содержится стабильный средний уровень доходов. Вложите средства в оформление интерьера рабочего помещения.

Неделя со 2 по 8 августа будет богатой на новости и разоблачения. Станет известно все, о чем раньше молчали.

Автор: Gazeta.ua
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