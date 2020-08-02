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понедельник, 03 августа 2020 07:00

Гороскоп на 3 августа: как и на кого будет влиять полнолуние

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Гороскоп на 3 августа: как и на кого будет влиять полнолуние
Делайте все так, чтобы потом не жалеть о своих поступках. Не давайте воли эмоциям и инстинктам. Фото: pixabay.com

3 августа денежные поступления не оправдают ваших надежд. Не рассчитывайте на удачу. Помните о финансовом риске. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Луна будет в полной, - говорит астролог. - Обостряются конфликты. Ухудшается самочувствие. Девам и Козерогам этот день желательно провести максимально спокойно, не принимать важных решений. Львы и Скорпионы должны внимательно следить за своими словами. Произнесенные угрозы или неприятные пожелания могут исполниться в наиболее неблагоприятных обстоятельствах. Овнам и Близнецам желательно вообще как можно больше молчать. Делайте все так, чтобы потом не жалеть о своих поступках. Не давайте воли эмоциям и инстинктам".

Овен

Деньги не будут держаться в ваших руках. Контролируйте свои расходы. Старайтесь не опорожнять карманы до копейки.

Телец

Не переживайте по поводу мелких неудач. Совсем без денег вы не останетесь. Категорически неблагоприятный день для начала работы на новом месте. Храните существующую должность.

Близнецы

Ожидаемые деньги поступят позже. Откажитесь от проведения крупных финансовых операций. Выгодными для вас они не будут. Проверяйте сдачу на рынке.

Рак

Оставьте отчаянные попытки улучшить отношения с любимыми. Некоторое время вы остаетесь вне их внимания. Отвлекайтесь.

Лев

День удачных финансовых шагов. Люди будут идти навстречу вашим материальным интересам. Занимайтесь операциями с недвижимостью во второй половине дня.

Дева

Часто будут возникать мелкие недоразумения во время общения с любимыми. Договориться помешает разница во взглядах на проблемные вопросы.

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Весы

Ваши любимые будут тяжелыми на подъем. Не уговаривайте их выйти на прогулку. Проведите тихий вечер дома за любезной беседой.

Скорпион

Любимые могут проявлять чрезмерную откровенность во время разговоров. Храните их тайны. Будьте для них надежными друзьями.

Стрелец

Ваши представления о новых знакомых не соответствуют действительности. Подождите с откровенными отношениями.

Козерог

Будьте последовательны в требованиях к партнерам. Они растеряны из-за вашего непостоянства. Поэтому и диалог может не складываться.

Водолей

Займитесь созданием финансового запаса. Сократите список расходов. От каждого заработка откладывайте часть денег.

Рыбы

Не предлагает дружбу влюбленным в вас партнерам. Вы обидите чувства человека. Нежелательные отношения лучше прекратить.

В течение недели с 3 по 9 августа подождите с кардинальными изменениями в личной жизни.

Автор: Gazeta.ua
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