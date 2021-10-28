Гороскоп на 29 октября: что особенного приготовил месяц напоследок

Это особый день месяца. Следует загадывать желания и уверенно идти к своей цели. Фото: pixabay.com

29 октября в случае необходимости сходите к врачу. Поставленным в этот день диагнозам следует доверять. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"День не способствует началу новых дел, – говорит астролог. – Старайтесь не путать шутки с оскорбительными насмешками. В этот день люди могут терять чувство меры. Поэтому неудачный розыгрыш может превратиться в конфликт. Не давайте воле своему желанию поспорить. Истина таким образом не родится. Настроение будет испорчено. Интуиция не будет подводить профессионалов. Больше времени уделите водным процедурам. Это особый день месяца. Следует загадывать желания и уверенно идти к своей цели. Не бойтесь препятствий. Октябрь напоследок даст шанс каждому проявить свои способности и увеличить заработки. Оставайтесь щедрыми".

Овен

Дополнительных взносов потребуют небольшие ремонтные работы в доме. Воспользуйтесь сэкономленными деньгами. Тратьте средства на поддержание здоровья детей.

Телец

Большой прибыли не ожидается. Однако не следует жалеть денег на помощь ближним. Отзовитесь по просьбе знакомых о материальной поддержке.

Близнецы

Поступят новые перспективные финансовые предложения. Вы сможете попытаться реализовать свое желание по улучшению собственного материального обеспечения.

Рак

Вкладывайте деньги в недвижимость. Хорошее время для покупки гаража. Сдавать свой автомобиль в ремонт не следует. Качество работы мастеров вас не удовлетворит.

Лев

Положение дел будет постепенно улучшаться. Однако именно в этот день вы можете понести ущерб по собственной опрометчивости.

Дева

Должники не смогут вовремя вернуть деньги. Рассчитывать на эту сумму не стоит. Отложите поиск помещения для нового офиса. Оно обойдется дорого.

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Весы

Оформлять бумаги на регистрацию предпринимательской деятельности не следует. Это дело не принесет высоких заработков. Не изменяйте основное направление работы.

Скорпион

Идти к шефу с просьбой о повышении заработка не нужно. Вы получите отказ. А круг ваших профессиональных обязанностей может увеличиться.

Стрелец

Вынашивать грандиозные финансовые планы не следует. Экономическая ситуация будет постоянно меняться. Выбирайте стратегию малых шагов.

Козерог

Устранение финансовых проблем отложите до вечера. Утром вы можете только усложнить ситуацию. Берегите ювелирные изделия. В этот день их можно лишиться или сломать.

Водолей

Не стоит спорить с руководством. От этого может пострадать ваш кошелек. Денег на карманные расходы маловато.

Рыбы

Один из самых удачных дней недели. Вам будет везти на деньги. Может случиться даже дорогая находка. Не жалейте денег на благотворительные дела.

Астролог рассказала, чем удивит последняя неделя октября.