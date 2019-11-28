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пятница, 29 ноября 2019 07:00

Гороскоп на 29 ноября: на кого ждут перемены в личной жизни

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Гороскоп на 29 ноября: на кого ждут перемены в личной жизни
Обходите стороной конфликтные темы во время разговоров. Фото: kp.ua

29 ноября - день относительного затишья накануне больших перемен. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Проживите его спокойно. Этот день не подходит для начала новых дел, - говорит астролог. - Только для разрушения всего, что мешает вам или вашей работе. Удалите из дома хлам. Имейте дела только с надежными партнерами. Обходите стороной конфликтные темы во время разговоров. Все равно ни к чему конструктивному договориться не получится. Действуйте мудро. Не пытайтесь что-либо пробиться сквозь закрытую дверь. На Овнов, Львов и Козерогов ждут приятные перемены в личной жизни".

Овен

Не подвергайте себя на штрафные санкции. Будьте готовы к общению с работниками налоговой. Слишком много хлопот принесет этот день. Родные будут видеть друг друга только поздно вечером. Улыбайтесь и чаще обнимайте любимых и детей.

Телец

Финансовые возможности ограничены. Отложите проведение крупных банковских операций. Не подписывайте имущественных поручений. Наблюдайте за изменением экономической ситуации.

Близнецы

Ожидать материальной поддержки со стороны родных не следует. Рассчитывайте на собственные финансовые возможности. Приход очередного заработка задержится. Учтите это.

Рак

Ситуация стабильная. Не нарушайте привычного ритма работы. Брать на себя дополнительную финансовую ответственность рискованно. Воздержитесь от сплетен. Это серьезно навредит вам.

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Лев

Вы можете собственноручно навредить своему бюджету. Храните умеренность при осуществлении денежных операций. Самое время избавиться от обременительных отношений. Не сомневайтесь. Освободите в сердце место для настоящего чувства.

Дева

Операции купли-продажи не принесут ожидаемых доходов. Дополнительных взносов потребует дом. Не оставляйте без присмотра работающих электроприборов. Знакомство через брачное агентство разочарует.

Весы

Не открывайте новые частные предприятия. Они будут убыточными. Больше дохода принесет работа над коллективными проектами. Партнеры будут нуждаться в моральной поддержке. Помогите им.

Скорпион

Напряженный день. Вы можете неоднократно стать свидетелем проявления человеческой агрессивности. Контролируйте свои эмоциональные реакции. Руководствуйтесь разумом, а не инстинктом.

Стрелец

Не жалейте средств на благотворительные дела. Вашим вниманием завладеет яркая личность противоположного пола. Не обольщайтесь на ее прелести. Пользы от общения не будет, а с любимыми поссоритесь.

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Козерог

Подождите с оформлением новых документов. Будут допущены ошибки. Гармоничная атмосфера в семье будет зависеть от вас. Сумейте успокоить бурлящие вокруг страсти.

Водолей

Вас обойдут серьезные финансовые проблемы. Денег хватает. Однако лучше воздержаться от спонтанных покупок. Не верьте обещаниям. Обстоятельства помешают вашим партнерам сдержать свое слово.

Рыбы

Будьте готовы к ряду незапланированных расходов. Сбои может давать офисная техника. Купленные в этот день компьютеры не будут работать долго.

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Автор: Gazeta.ua
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Дата
29
ноября

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