Гороскоп на 29 ноября: астролог назвала знаки зодиака, которые ни за что не пойдут на измену или обман

 
Ексклюзивы
1/5
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
1 Просмотров: 495
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 306
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2115
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 360
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 1926
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Просмотров: 2790
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Просмотров: 882
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
1 Просмотров: 1296
Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
2 Просмотров: 567
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Просмотров: 1980
Фото
Все фото
5
12
5
11
4
Житомирский кот попал в Книгу рекордов Украины
Житомирский кот попал в Книгу рекордов Украины
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Остапчук с блоггерами в День памяти жертв Голодомора отгулял &quot;голодную тусу&quot;
Остапчук с блоггерами в День памяти жертв Голодомора отгулял "голодную тусу"
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Украинские пограничники получили от немцев сверхсовременные видеорегистраторы
Украинские пограничники получили от немцев сверхсовременные видеорегистраторы
Видео
Все видео
В мобильной "Дії" появилась новая функция с Covid-сертификатом
В мобильной "Дії" появилась новая функция с Covid-сертификатом
Укрзализныця запускает 12 пар скоростных поездов: перечень маршрутов
Укрзализныця запускает 12 пар скоростных поездов: перечень маршрутов
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
В Закарпатье задержали 10 нелегалов из Бангладеша
В Закарпатье задержали 10 нелегалов из Бангладеша
Интервью
1/5
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 765
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3033
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3726
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4842
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1575
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 468
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
понедельник, 29 ноября 2021 07:00

Гороскоп на 29 ноября: астролог назвала знаки зодиака, которые ни за что не пойдут на измену или обман

  Комментировать
Гороскоп на 29 ноября: астролог назвала знаки зодиака, которые ни за что не пойдут на измену или обман
Не подозревайте любимых и друзей в измене и лжи. Фото: pixabay.com

29 ноября не ждите чего-нибудь особенного. Тогда не будет разочарований. Найдите интересное дело для себя, посвятите больше времени родным и любимым. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Продолжается коридор затемнений, – говорит астролог. – Новаторские проекты не будут восприниматься окружающими. Прогрессивные инициативы будут тормозиться. Будьте готовы отстаивать свои идеи. Даже с близкими людьми прийти к согласию будет непросто. Проявляйте дипломатичность. Не время начинать новые дела. Все новое не выдержит испытание временем. Замедляется реакция на внешние раздражители. Следите за рулем. Не подозревайте любимых и друзей в измене и лжи. Тельцы, Стрельцы и Водолеи ни за что не пойдут на измену и обман. Это наиболее верные знаки зодиака".

Овен

Удачных финансовых операций не будет. Следите за движением денег. Не допускайте переплат за предоставленные услуги.

Телец

В течение дня будут меняться ваши финансовые планы. Будьте готовы к неожиданным срочным расходам. Не приступайте к ремонту бытовой техники.

Близнецы

Поступление заработанных денег задерживается. Список необходимых затрат не станет короче. Будет ощущаться нехватка средств.

Рак

В вашем распоряжении достаточно денег. Можно совершить давно запланированные покупки. Только не торопитесь с выбором, чтобы не переплачивать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На спасение волонтера нужно около 100 тыс. грн

Лев

Улучшение финансовой ситуации не предполагается. Воздержитесь от приобретения товаров в рассрочку. Выставлять свои вещи в продажу не время.

Дева

Поступит небольшая сумма денег. Основные доходы следует ожидать позже. Часть сэкономленных средств пойдет на нужды семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Карпатах ударил мороз и намело снега: впечатляющее фото

Весы

Напомнят о себе давние задолженности. Размер прибыли будет несколько ниже ожидаемого. Наведите порядок в своей бухгалтерии.

Скорпион

Дела будут понемногу налаживаться. Однако сэкономить определенную сумму пока не получится. Не экономьте на своем здоровье.

Стрелец

Вам могут вернуть старый долг. Откроются новые возможности. Окажите поддержку нуждающимся. Подумайте о расширении бизнеса.

Козерог

Будут поступать разные финансовые предложения. Среди них будут и дельные. Не отказывайтесь от дополнительных источников дохода.

Водолей

Совершайте только необходимые выплаты. Излишка денег не будет. Участвовать в долгосрочных финансовых проектах не стоит.

Рыбы

Проводите сделки купли-продажи без участия посредников. Их услуги будут стоить слишком дорого. Остерегайтесь мошенничества.

Неделя с 29 ноября по 5 декабря принесет кучу приятных сюрпризов. Остерегайтесь незваных гостей, ревнивцев и сплетников.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 29 ноября: астролог назвала знаки зодиака, которые ни за что не пойдут на измену или обман». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
 1 Просмотров: 22520
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды Просмотров: 6993
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали &quot;дешевой приспособленкой&quot;
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали "дешевой приспособленкой" 1 Просмотров: 6201
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
 Просмотров: 6129
Ему было всего 29 - назвали имя убитого на Донбассе воина
Ему было всего 29 - назвали имя убитого на Донбассе воина
4
 Просмотров: 5122
Общество
Украина – вторая в мире и Европе по суточной смертности от Covid
Украина – вторая в мире и Европе по суточной смертности от Covid Просмотров: 63
Много дождей и снега: как будет меняться погода в ближайшую неделю
Много дождей и снега: как будет меняться погода в ближайшую неделю Просмотров: 351
Житомирский кот попал в Книгу рекордов Украины
Житомирский кот попал в Книгу рекордов Украины
5
 Просмотров: 765
"Такой в мире еще не делали": главной елкой Украины обещают ошеломить
"Такой в мире еще не делали": главной елкой Украины обещают ошеломить Просмотров: 369
В честь создания 14 ОМБр военный Николай Луговой за 27 часов пробежал 270 км – из Владимира во Львов
В честь создания 14 ОМБр военный Николай Луговой за 27 часов пробежал 270 км – из Владимира во Львов Просмотров: 180
Больше всего комментируют
12
Порошенко объяснил, как можно остановить Путина
3
Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от "ЕС" Корсунов нашел в своей машине прослушку
3
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
2
Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
1
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
Голосов: 57631
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть