Гороскоп на 29 ноября: астролог назвала знаки зодиака, которые ни за что не пойдут на измену или обман

Не подозревайте любимых и друзей в измене и лжи. Фото: pixabay.com

29 ноября не ждите чего-нибудь особенного. Тогда не будет разочарований. Найдите интересное дело для себя, посвятите больше времени родным и любимым. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Продолжается коридор затемнений, – говорит астролог. – Новаторские проекты не будут восприниматься окружающими. Прогрессивные инициативы будут тормозиться. Будьте готовы отстаивать свои идеи. Даже с близкими людьми прийти к согласию будет непросто. Проявляйте дипломатичность. Не время начинать новые дела. Все новое не выдержит испытание временем. Замедляется реакция на внешние раздражители. Следите за рулем. Не подозревайте любимых и друзей в измене и лжи. Тельцы, Стрельцы и Водолеи ни за что не пойдут на измену и обман. Это наиболее верные знаки зодиака".

Овен

Удачных финансовых операций не будет. Следите за движением денег. Не допускайте переплат за предоставленные услуги.

Телец

В течение дня будут меняться ваши финансовые планы. Будьте готовы к неожиданным срочным расходам. Не приступайте к ремонту бытовой техники.

Близнецы

Поступление заработанных денег задерживается. Список необходимых затрат не станет короче. Будет ощущаться нехватка средств.

Рак

В вашем распоряжении достаточно денег. Можно совершить давно запланированные покупки. Только не торопитесь с выбором, чтобы не переплачивать.

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Лев

Улучшение финансовой ситуации не предполагается. Воздержитесь от приобретения товаров в рассрочку. Выставлять свои вещи в продажу не время.

Дева

Поступит небольшая сумма денег. Основные доходы следует ожидать позже. Часть сэкономленных средств пойдет на нужды семьи.

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Весы

Напомнят о себе давние задолженности. Размер прибыли будет несколько ниже ожидаемого. Наведите порядок в своей бухгалтерии.

Скорпион

Дела будут понемногу налаживаться. Однако сэкономить определенную сумму пока не получится. Не экономьте на своем здоровье.

Стрелец

Вам могут вернуть старый долг. Откроются новые возможности. Окажите поддержку нуждающимся. Подумайте о расширении бизнеса.

Козерог

Будут поступать разные финансовые предложения. Среди них будут и дельные. Не отказывайтесь от дополнительных источников дохода.

Водолей

Совершайте только необходимые выплаты. Излишка денег не будет. Участвовать в долгосрочных финансовых проектах не стоит.

Рыбы

Проводите сделки купли-продажи без участия посредников. Их услуги будут стоить слишком дорого. Остерегайтесь мошенничества.

Неделя с 29 ноября по 5 декабря принесет кучу приятных сюрпризов. Остерегайтесь незваных гостей, ревнивцев и сплетников.