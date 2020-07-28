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среда, 29 июля 2020 07:00

Гороскоп на 29 июля: чем шокирует конец месяца

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Гороскоп на 29 июля: чем шокирует конец месяца
Конец недели шокирует откровенными признаниями. Многие узнают немало неприятного о себе и собственном окружении. Фото: pixabay.com

29 июля поиски новой любви положительных результатов не дадут. Усилится чувство одиночества. Проведите вечер в кругу друзей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Подверженым депрессии людям желательно заранее позаботиться о поддержке позитивного настроения на весь день, - говорит астролог. – Будет наблюдаться снижение жизненного тонуса. Осуществлению задуманного будет мешать множество преград. Конец недели шокирует откровенными признаниями. Многие узнают немало неприятного о себе и собственном окружении. Воспринимайте спокойно критику в свой адрес. Окружающие будут проявлять склонность к замечаниям. Повышается риск распространения кишечной инфекции. Уделите больше внимания личной гигиене. Не покупайте пирожков на улице".

Овен

На мелкие выплаты денег будет достаточно. Коммерческие вопросы будут решаться нелегко. Подождите с реализацией свежих идей в жизнь. Вокруг будет много желающих поставить палки в колеса.

Телец

Вы будете иметь минимальный выигрыш от участия в акциях. Не рассчитывайте на подарки. Работайте над повышением доходов.

Близнецы

День усталости и разочарований. Заработки не соответствуют вашим представлениям о нормальных доходах. Купленные вещи не будут служить долго.

Рак

Не участвуйте в имущественных спорах. Победить будет трудно. Часть заработанного стоит сэкономить. Не покупайте авто.

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Лев

Выполните свои финансовые обязательства. Отдайте долги. Не берите взяток. В первой половине дня не оставляйте своего кошелька без присмотра.

Дева

Не оформляйте важных финансовых бумаг. Отложите проведение банковских операций. Дорого обойдутся сбои в работе техники.

Весы

Для осуществления денежных операций лучше подойдет вторая половина дня. Покупать украшения и предметы для оформления интерьера не следует.

Скорпион

Размер выручки не возрастет. Одно за другим будут возникать недоразумения с деньгами. Проверяйте собственноручно все расчеты.

Стрелец

Исключительно неудачный день. Не допускайте финансового риска. Все выплаты и взносы желательно перенести на начало следующей недели.

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Козерог

Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Часть товара может быть повреждена. Денежные поступления ожидайте во второй половине дня.

Водолей

Решение бытовых проблем потребует дополнительных расходов. Перед выходом из дома проверяйте краны и выключайте электроприборы.

Рыбы

Расходы превышают размеры вашего заработка. Для осуществления необходимых платежей придется привлекать сэкономленные деньги. Не ходите без надобности по магазинам.

Каким будет конец месяца и что надо успеть сделать до выходных, читайте в прогнозе астролога на 27 июля - 2 августа.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
29
июля

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