Гороскоп на 29 декабря: в чьи двери постучат богатство и успех

Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Следите за кошельком. Фото: pixabay.com

29 декабря уделите больше внимания старшим членам семьи. Воздержитесь от желания поспорить с ними. Прислушайтесь к советам. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"День не будет способствовать рождению ярких творческих идей, – говорит астролог. – Будут господствовать консервативные взгляды. Все новое и креативное будет восприниматься негативно. Не стоит приступать к ремонтным работам. Они затянутся. Отложите планы по обновлению интерьера. Не следует покупать новую мебель. Утро желательно избавить от важных дел. В начале дня есть риск понести большие убытки. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Следите за кошельком. Богатство и успех постучаются в двери Раков, Дев и Козерогов".

Овен

Заметных финансовых ограничений вы не будете чувствовать. Позвольте себе отдохнуть от сверхурочной работы.

Телец

Переход на новое место работы не приведет к увеличению доходов. Имейте запас денег для выполнения срочных ремонтных работ.

Близнецы

Удовлетворить свои потребности вы не сможете. Не хватает денег. К тому же возрастут расходы на нужды детей.

Рак

Не задерживайте у себя большие суммы. Деньги должны работать. Поиски новых финансовых партнеров не дадут положительного результата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп для Стрельцов на 2022 год: когда ждать карьерного роста

Лев

Вы можете переоценить свои финансовые возможности. Не обещайте никому материальную поддержку.

Дева

Финансовые расчеты могут оказаться неправильными. Принимать быстрые решения небезопасно. Проверяйте даже сдачу на рынке.

Весы

Сведите к минимуму денежные операции. Не обращайтесь к сервисным службам. Есть риск выбросить деньги на ветер.

Скорпион

Уровень доходов будет оставаться сравнительно низким. Не упускайте возможности дополнительно подзаработать. Вам будет везти, но не в азартных играх.

Стрелец

Берегите от повреждения вещи. Не подвергайтесь штрафным санкциям. Ваш карман пострадает из-за собственной небрежности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп для Козерогов на 2022 год: когда станет больше денег и интересных предложений

Козерог

Денег будет хватать на все необходимое. Подождите с большими покупками. Качество приобретенных вещей не удовлетворит вас.

Водолей

Размер прибыли не оправдает ваших ожиданий. Просмотрите список запланированных покупок. Придется его существенно снизить.

Рыбы

Высоких доходов не предполагается. Вам предстоит отстаивать свои материальные интересы. Внимательно наблюдайте за изменениями на рынке.

Астролог удивила прогнозом на последнюю неделю в году.