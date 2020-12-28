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Гороскоп на 29 декабря: какое будущее ждет каждого

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Гороскоп на 29 декабря: какое будущее ждет каждого
Позвоните старым знакомым. Вспомните вместе с близкими лучшие страницы истории семьи. Фото: pixabay.com

29 декабря - удачный день для уборки. Выбрасывайте из дома хлам и наводите порядок. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Окружающие будут легко идти на контакт, но это будут просто разговоры ни о чем, - говорит астрологиня. - Обсуждать серьезные проблемы не время. Без особых на то причин может нахлынуть ностальгическое настроение. Смотрите старые фото. Позвоните старым знакомым. Вспомните вместе с близкими лучшие страницы истории семьи. Этот день не подходит для создания нового. Чем бы оно ни было. Любовь и сомнения перемешаются в вашей душе. Не заглядывайте в будущее с тревогой. Доверьтесь судьбе. Все изменится к лучшему".

Овен

Звезды будут способствовать осуществлению ваших финансовых планов. Изменение места работы в этот день приведет к улучшению материального положения. Пришел ваш звездный час.

Телец

Не стоит позволять посторонним вмешиваться в ваши финансовые дела. Относитесь критически к советам. Занимать людям деньги не следует.

Близнецы

Ничто не будет препятствовать вашему финансовому успеху. Действуйте смело. Внешние обстоятельства будут способствовать обогащению.

Рак

В ваших руках не будет большой суммы. Работайте на перспективу. Верно направлена финансовая политика вскоре принесет хорошие доходы.

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Лев

Старайтесь не допустить значительных потерь. За мелкими не жалейте. Удача в финансовых вопросах в этот день будет сопровождать вас.

Дева

Большинство заработанного пойдет на погашение неотложных счетов. Не берите на себя ответственность за чужие деньги. Возможны убытки из-за шалости малышей.

Весы

Причиной проблем в семье станет отсутствие денег. Сумейте разграничить интимную и материальную сферы. Ищите выход, а не виновного.

Скорпион

Будет беспокоить ограничения в финансах. Это обстоятельство может сковывать деловую активность. Близкие поддержат вас.

Стрелец

Цените старых друзей. Новые знакомые принесут вам слишком много хлопот. Не спешите открывать перед ними свое сердце.

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Козерог

Вам не хватает здорового практицизма. При покупке вещей учитывайте их функциональность. Внешняя привлекательность может быть обманчивой.

Водолей

Будут остро ощущаться финансовые ограничения. Однако всегда будет находиться выход с трудных ситуаций. Учитесь договариваться с людьми и не нарушайте данного слова.

Рыбы

Вы можете рассчитывать на удачу. Она будет сопровождать вас в решении имущественных вопросов. На счастливчиков ждет выигрыш. Так что есть смысл участвовать в акциях и розыгрышах.

30 декабря будем иметь полнолуние. Астролог рассказала, какие сюрпризы готовит неделя, которая заканчивает и начинает год.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
29
декабря

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