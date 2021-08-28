Гороскоп на 29 августа: чья жизнь превратится в сказку

 
Ексклюзивы
1/5
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 612
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 1647
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
12 Просмотров: 7632
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 783
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
5 Просмотров: 423
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 594
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1467
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 927
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 594
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
12
9
6
3
5
Чтобы не натворил глупостей - Зеленскому выдвинули требования перед встречей с Байденом
Чтобы не натворил глупостей - Зеленскому выдвинули требования перед встречей с Байденом
Модели лежали в гробу: презентовали коллекцию одежды для похорон
Модели лежали в гробу: презентовали коллекцию одежды для похорон
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
Для девочек - целомудрие, для мальчиков - аскетизм: в библиотеки закупают сексистскую книгу
Для девочек - целомудрие, для мальчиков - аскетизм: в библиотеки закупают сексистскую книгу
Именины 27 августа: как оригинально поздравить с днем ангела
Именины 27 августа: как оригинально поздравить с днем ангела
Видео
Все видео
Требовали освобождения пленников Кремля - под ОП прошла акция-перформанс
Требовали освобождения пленников Кремля - под ОП прошла акция-перформанс
28 августа день ангела у обладательниц единого имени - его больше иных почитают христиане
28 августа день ангела у обладательниц единого имени - его больше иных почитают христиане
Проходит 80 лет со дня рождения Богдана Ступки
Проходит 80 лет со дня рождения Богдана Ступки
На 8 Марта году будем отдыхать четыре дня - решение правительства
На 8 Марта году будем отдыхать четыре дня - решение правительства
Военный сделал предложение любимой на параде ко Дню Независимости
Военный сделал предложение любимой на параде ко Дню Независимости
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 792
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1485
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1170
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1665
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
27 августа 2021
1 Просмотров: 450
Про цей День
Я ніколи не любив свят. І цього теж не люблю. Ну, як свято. Іноді його називають просто Днем. Так от, цей День через обов'язковість, масовість і ...
воскресенье, 29 августа 2021 07:00

Гороскоп на 29 августа: чья жизнь превратится в сказку

  Комментировать
Гороскоп на 29 августа: чья жизнь превратится в сказку
Уладить отношения с любимыми поможет небольшое романтическое путешествие. Фото: pixabay.com

29 августа не будет покидать ощущение близких перемен. Все действительно уже на выходных изменится к лучшему. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Меньше волнуйтесь и доверьтесь судьбе, - говорит астролог. - Не стоит тратить большие суммы денег. Заработки не заставят себя ждать. Родители и любимые будут держаться отстраненно. Они будут заняты. Не нужно искать причины для конфликта дома. Уладить отношения с любимыми поможет небольшое романтическое путешествие. Сейчас не время менять работу. Новый коллектив вас не будет удовлетворять. Жизнь Овнов, Тельцов и Козерогов превратится в сказку. Почувствуете себя состоятельными, любимыми и счастливыми".

Овен

Не надо записываться на языковые курсы. Трудно будет сосредоточиться на учебе.

Телец

Будет удаваться все, что делаете своими руками. Удачное время для приобретения техники.

Близнецы

Может потеряться ценная вещь. Работа порадует премиальными.

Рак

Спокойствие вам только снится. Даже в отпуске придется заниматься рабочими делами. Умейте отстраниться от проблем. Избегайте завистливых людей. Деньги будут поступать, когда вы их меньше всего ожидать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В самой сухой пустыне мира выпал снег

Лев

Переживаете период подъема. Хорошо будут проходить проекты, на которые раньше не хватало силы. Большую сумму рискуете выбросить на азартные игры.

Дева

Удовольствие будет приносить работа и хобби. Реализуйте свои способности. Не стоит сидеть, ожидая результатов.

Весы

Не хватит смелости на важный шаг. Сами себе можете нанести вред. Не стоит стоять на месте. Карман быстро опустеет.

Скорпион

Удастся осуществить невозможное и заработать неожиданно много. Соглашайтесь на подработку.

Стрелец

Перед вами откроются все двери. Ничего не должно тормозить ваш путь к успеху. Отправляйтесь в путешествие с компанией. Общий бюджет поможет пережить путешествие с наименьшими затратами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "У Саши уменьшены и внутренние органы" - мать умоляет о помощи на лечение редкого заболевания сына

Козерог

День наполнит вашу жизнь изменениями. Не провоцируйте конфликтов на работе. Удастся разбогатеть.

Водолей

Предстоит участвовать в жизни других, улаживать чужие конфликты. Порадуйтесь за чужие победы, но не забывайте о собственных интересах. Запланируйте отпуск.

Рыбы

Обострится интуиция. Не действуйте вопреки своим предчувствиям. Удачное время для изучения иностранных языков.

Астролог приятно поразила гороскопом на сентябрь.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 29 августа: чья жизнь превратится в сказку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
августа

Водитель скрылся с головой сбитой школьницы

Самое читаемое
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
10
 Просмотров: 10683
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
20
 12 Просмотров: 7632
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
 Просмотров: 4725
&quot;Мгновенная карма для оккупантов&quot; - показали видео ликвидации снайпера россиян
"Мгновенная карма для оккупантов" - показали видео ликвидации снайпера россиян
 Просмотров: 4491
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
6
 Просмотров: 4302
Общество
Что нельзя делать на Хлебный Спас
Что нельзя делать на Хлебный Спас Просмотров: 207
Третий Спас и именины мучеников: что отмечают в церкви 29 августа
Третий Спас и именины мучеников: что отмечают в церкви 29 августа Просмотров: 144
Кто празднует день ангела 29 августа и как назвать ребенка
Кто празднует день ангела 29 августа и как назвать ребенка Просмотров: 63
Украину зальет дождями
Украину зальет дождями Просмотров: 639
Чтобы не натворил глупостей - Зеленскому выдвинули требования перед встречей с Байденом
Чтобы не натворил глупостей - Зеленскому выдвинули требования перед встречей с Байденом
12
 Просмотров: 990
Больше всего комментируют
14
На Банковой готовятся к силовому разгону массовых акций - эксперт
12
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
6
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости
5
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
4
"Путин - убийца. Суд над ним еще впереди" - Порошенко
Голосов: 57028
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть