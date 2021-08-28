Гороскоп на 29 августа: чья жизнь превратится в сказку

Уладить отношения с любимыми поможет небольшое романтическое путешествие. Фото: pixabay.com

29 августа не будет покидать ощущение близких перемен. Все действительно уже на выходных изменится к лучшему. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Меньше волнуйтесь и доверьтесь судьбе, - говорит астролог. - Не стоит тратить большие суммы денег. Заработки не заставят себя ждать. Родители и любимые будут держаться отстраненно. Они будут заняты. Не нужно искать причины для конфликта дома. Уладить отношения с любимыми поможет небольшое романтическое путешествие. Сейчас не время менять работу. Новый коллектив вас не будет удовлетворять. Жизнь Овнов, Тельцов и Козерогов превратится в сказку. Почувствуете себя состоятельными, любимыми и счастливыми".

Овен

Не надо записываться на языковые курсы. Трудно будет сосредоточиться на учебе.

Телец

Будет удаваться все, что делаете своими руками. Удачное время для приобретения техники.

Близнецы

Может потеряться ценная вещь. Работа порадует премиальными.

Рак

Спокойствие вам только снится. Даже в отпуске придется заниматься рабочими делами. Умейте отстраниться от проблем. Избегайте завистливых людей. Деньги будут поступать, когда вы их меньше всего ожидать.

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Лев

Переживаете период подъема. Хорошо будут проходить проекты, на которые раньше не хватало силы. Большую сумму рискуете выбросить на азартные игры.

Дева

Удовольствие будет приносить работа и хобби. Реализуйте свои способности. Не стоит сидеть, ожидая результатов.

Весы

Не хватит смелости на важный шаг. Сами себе можете нанести вред. Не стоит стоять на месте. Карман быстро опустеет.

Скорпион

Удастся осуществить невозможное и заработать неожиданно много. Соглашайтесь на подработку.

Стрелец

Перед вами откроются все двери. Ничего не должно тормозить ваш путь к успеху. Отправляйтесь в путешествие с компанией. Общий бюджет поможет пережить путешествие с наименьшими затратами.

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Козерог

День наполнит вашу жизнь изменениями. Не провоцируйте конфликтов на работе. Удастся разбогатеть.

Водолей

Предстоит участвовать в жизни других, улаживать чужие конфликты. Порадуйтесь за чужие победы, но не забывайте о собственных интересах. Запланируйте отпуск.

Рыбы

Обострится интуиция. Не действуйте вопреки своим предчувствиям. Удачное время для изучения иностранных языков.

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