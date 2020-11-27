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суббота, 28 ноября 2020 07:00

Гороскоп на 28-29 ноября: кого осчастливят последние выходные осени

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Гороскоп на 28-29 ноября: кого осчастливят последние выходные осени
Затевать поездки и походы не стоит. Фото: pixabay.com

28-29 ноября воспользуйтесь случаем улучшить свое материальное положение. Не отказывайтесь от приглашения на новую должность. Отдохнете позже. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Затевать поездки и походы не стоит, - говорит астролог. – Будут одна накладка за другой. В конце вместо приятных впечатлений вы получите ощущение усталости и зря потраченного времени. Продуктивно мыслить будет трудно. Поэтому заниматься интеллектуальным трудом не следует. Позвольте себе расслабиться в эти выходные. Поваляйтесь в постели с интересной книжкой. Последние выходные осени осчастливят влюбленных. Это хорошее время для интима. Устройте для любимых праздник страсти".

Овен

Финансовых проблем не станет меньше. Планировать переезд на новое место жительства не время. В воскресенье можно надеяться на материальную поддержку со стороны родственников.

Телец

Прихоти старших членов семьи могут обойтись слишком дорого. Не стремитесь угодить во всем близким людям. Думайте о завтрашнем дне.

Близнецы

Не оставляйте любимых в одиночестве. Особенно если вы вместе пришли в гости. Им будет неприятно.

Рак

Обходите казино и игровые салоны. Деньги и так быстро будут таять в кармане. Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы.

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Лев

Количество средств будет резко ограничено. Позаботьтесь о разумном их распределение. Тратьте деньги прежде всего на решение домашних проблем. Сделайте перестановку в доме.

Дева

Поддерживайте хорошие дружеские отношения. Предложите друзьям свою помощь. Познакомьте любимых со своим окружением.

Весы

У вас могут появиться соперники, потому что любимым не хватит вашего внимания. Бросаться на спасение отношений не следует. Переждите. Все станет на свои места.

Скорпион

Заниматься решением финансовых вопросов не время. Отложите эти заботы до понедельника. Основные покупки сделайте в воскресенье после обеда.

Стрелец

Старайтесь выражать свои чувства в словах и поступках. Партнеры будут хотеть любви. Не ограничивайтесь шутками и подарками.

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Козерог

Будут поступать небольшие суммы. Их хватает на покрытие необходимых расходов. Не жалейте денег на поддержание здоровья.

Водолей

Вы будете чувствовать себя неуверенно без достаточной суммы в кошельке. Вскоре ситуация изменится к лучшему. А пока отдохните дома.

Рыбы

Сдерживайте свою иронию. Ряд неуместных замечаний может испортить ваше свидание. Не идите на встречу без хорошего настроения.

Неделя с 23 по 29 ноября способствует тем, кто привык добиваться и побеждать. Поверьте в свои силы.

Автор: Gazeta.ua
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