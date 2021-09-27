Гороскоп на 28 сентября: у кого начнется период кардинальных изменений

Используйте возможность изменить свою жизнь к лучшему. Фото: pixabay.com

28 сентября любимые помогут вам в делах. Примите их заботу с благодарностью. Прислушайтесь к мудрым советам. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Идет период обострения сердечно-сосудистых и психических заболеваний, - говорит астролог. – Будут наблюдаться перепады настроения. Следите за своими словами во время разговоров. Неосторожно брошенное слово осложнит отношения с собеседником. Будут возникать проблемы из-за поспешно принятые решения. Умейте ждать и предвидеть заранее последствия своих действий. Не стоит менять свой имидж. Попытка вряд ли будет удачной. Возрастет количество краж. Следите за своими вещами. Начнется период кардинальных изменений в Близнецов, Скорпионов и Овнов. Используйте возможность изменить свою жизнь к лучшему. Примите предложения по трудоустройству. Вас ждет карьерный рост и увеличение зарплаты".

Овен

Имеющаяся в кошельке сумма позволит обеспечить лишь необходимый прожиточный минимум. Не допускайте хаотических расходов.

Телец

Соглашайтесь на подработку. Вам хорошо за нее заплатят. Вечером вы сможете сделать удачные покупки.

Близнецы

Существенного дохода не ожидается. Следите за своими сумочками, очками, украшениями. Возможные потери небольших предметов.

Рак

Не следует проводить реорганизации производства, открывать филиал фирмы. Это принесет убытки. Лучше сделайте взносы в благотворительный фонд.

Лев

Есть риск переоценить свои финансовые возможности. Принимайте взвешенные решения относительно распределения средств. Не делите еще не заработанных денег.

Дева

Подведите итоги финансовой деятельности за последние 3 недели. Поищите причины чрезмерного оттока средств. Продумайте возможность более эффективного их использования.

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Весы

Увеличение прибыли не улучшит финансовой ситуации. Не стоит покупать бытовую технику.

Скорпион

Проведение крупных банковских операций желательно перенести на пару дней. Ожидается спад деловой активности. Выгодных финансовых предложений не поступит.

Стрелец

Содержится средний уровень доходов. Не следует участвовать в распродаже товаров. Вы рискуете набрать дешевого хлама.

Козерог

На воплощение новых идей в жизнь ваших финансовых ресурсов не хватает. Рассчитайте необходимую сумму. Поищите спонсоров.

Водолей

Что-то должно исчезнуть с вашего дома. Вынесите на помойку старое тряпье. Таким образом вы сможете предотвратить потерю нужной вещи.

Рыбы

Не пора заботиться о переоборудовании своего дома. Придется несколько раз начинать эту работу снова. Осторожно пользуйтесь бытовой техникой.

Неделя с 27 сентября по 3 октября - это время карьерных взлетов. Заработаете больше ожидаемого.