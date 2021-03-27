Гороскоп на 28 марта: кого ждет финансовый взлет

Меньше общайтесь с соседями. Тогда их проблемы не станут вашими. Фото: pixabay.com

28 марта - время финансового подъема и новых возможностей. Почувствуем настоящую весну. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Откажитесь от покупки бытовой техники, - говорит астрологиня. - Меньше общайтесь с соседями. Тогда их проблемы не станут вашими. Неудачное время для аграриев. Не стоит покупать семена и высаживать что-то в парник. Это не даст желаемого урожая. Финансовый взлет ждет Рыб и Стрельцов".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Ремонтировать авто не стоит. Работа мастеров разочарует. Вкладывайте деньги в недвижимость. Любимые захотят отдыха. Устройте ужин со свечами, посмотрите любимое кино.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Будете хотеть встреч и развлечений. Для любимых каждый выход в общество будет стрессовым. Не обижайтесь на их желание остаться дома.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Деньги будут даваться нелегко. Только мудрая финансовая политика поможет выйти из затруднительного положения. Трудолюбивые ищут возможности, ленивые - причины.

Рак (22 июня - 22 июля)

Если хотите чего-то достичь, просыпайтесь раньше и работайте вдвое больше. Сходите в храм с семьей.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Изучайте родословную, записывайте воспоминания старших членов семьи. Собирайте фото предков для семейного архива. Путешествие с любимыми завершится изменениями. Решитесь на переезд к партнеру.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рабочие проблемы оставляйте вне дома. Любимые устали от ворчание. Цените то, что имеете.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Время отдохнуть и отложить работу. Руку и сердце лучше предлагать во вторник. Знакомьтесь любимых с родней. Оставайтесь терпеливыми и нежными с детьми.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Сдавайте в ремонт технику и покупайте недвижимость. Приобретена квартира принесет хозяевам уют. Хорошо вычитывайте договор о купле-продаже.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Пререкаться с соседями, друзьями и кумовьями не стоит. Не начинайте войну. Утратите доверие любимых. Будете чувствовать, кто чем дышит. Бесполезно искать судьбу за рубежом.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Удачной будет покупка авто. Поддерживайте любимых. В личную жизнь будут настойчиво вмешиваться родственники.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Любимые не захотят менять место жительства и отправляться в далекое путешествие. Сдерживайте эгоизм. Перед важными решение посоветуйтесь с семьей.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Будет трудно совмещать работу и личную жизнь. Будете забывать о днях рождения близких и семейные традиции. Родные могут обижаться.

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