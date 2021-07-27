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среда, 28 июля 2021 07:00

Гороскоп на 28 июля: какие дела будут удаваться лучше всего

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Гороскоп на 28 июля: какие дела будут удаваться лучше всего
Доверяйте своей интуиции. Не спешите с принятием важных решений. Фото: pixabay.com

28 июля причиной проблем в семье станет отсутствие денег. Сумейте разграничить интимную и материальную сферы. Ищите выход, а не виновного. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Удачной будет вторая половина этого дня, - говорит астролог. - Поэтому не спешите раньше уходить с работы. Уважайте интересы ваших подчиненных. Не путайте требовательность с дотошностью. Умейте прощать мелкие ошибки. Доверяйте своей интуиции. Не спешите с принятием важных решений. Особенно если появилось чувство неуверенности. Причиной конфликтов между знакомыми и родственниками будут ревность и зависть. Не доводите отношения с любимыми к кризисной черте. Вы можете потерять дорогого вам человека. Старайтесь мирно урегулировать проблемы. Лучше всего будет удаваться консервация. Варите варенье, закручивайте огурцы, делайте компоты".

Овен

Некоторые из намеченных дел придется отложить из-за нехватки средств. Затерянные в этот день вещи будут потеряны навсегда. Не оставляйте сумки без присмотра.

Телец

Потребности и возможности не будут совпадать. Не гонитесь за престижными вещами. Дороже - не значит лучше. Не делайте долгов.

Близнецы

Ваше внимание будут привлекать партнеры намного старше возрастом. Не делайте ставку на их опыт. Вскоре заметите большую разницу в ваших взглядах на жизнь.

Рак

Отложите проведение крупных банковских операций. Возможны значительные незапланированные расходы. Сделайте необходимые перерасчеты.

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Лев

Финансовая ситуация меняется к лучшему. Поступления прибыли ожидайте в послеобеденную пору. Подождите с оформлением унаследованной собственности.

Дева

Вас обойдут серьезные финансовые проблемы. Денег хватает. Однако лучше воздержаться от спонтанных покупок.

Весы

Откровенный разговор с партнерами будет слишком эмоциональной. Попробуйте перевести ее в конструктивное русло. Поговорите о распределении обязанностей в доме.

Скорпион

Будьте готовы к ряду незапланированных расходов. Сбои может давать офисная техника. Купленные в этот день компьютеры не будут работать долго.

Стрелец

Теплые дружеские отношения не заменят любви. Милым не хватает вашего тепла и ласки. Говорите им больше приятных слов. Согрейте в своих объятиях.

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Козерог

Отстаивать свои права необходимо. Но не стоит забывать о правах и интересах близких людей.

Водолей

Операции купли-продажи не принесут ожидаемых доходов. Дополнительных взносов потребует дом. Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы.

Рыбы

Вечерние недоразумение легко разрешатся утром следующего дня. Перенесите неприятный разговор. Так вы сохраните хорошие отношения.

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Автор: Gazeta.ua
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