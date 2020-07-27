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вторник, 28 июля 2020 07:00

Гороскоп на 28 июля: чего нельзя делать в этот день

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Гороскоп на 28 июля: чего нельзя делать в этот день
Во вторник не стоит идти в парикмахерскую. Нельзя ссориться, ставить любимых перед выбором. Фото: pixabay.com

28 июля берегитесь фанатично преданных людей. Они не оставят вам времени на собственные дела. Все попытки уединиться окажутся напрасными. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будут выручать логика и рационализм, - говорит астролог. - Легче будут продвигаться дела у мужчин. Действовать наугад опасно. Даже импровизации должны быть хорошо подготовленными. Во вторник не стоит идти в парикмахерскую. Нельзя ссориться, ставить любимых перед выбором, злоупотреблять спиртным и играть в азартные игры. Назначайте важные встречи после обеда. Ввечери будет вестись лучше, чем утром. Надежды на приход крупной суммы денег не оправдаются. Не планируйте сложных экономических комбинаций. Действуйте ситуативно. Добрый день для начала курса лечения травами. Графики работы и отдыха у вас с любимыми не будут совпадать. Перенесите свидание на выходные".

Овен

Смело выдвигайте свои предложения и творческие проекты. Их одобрение будет способствовать улучшению вашего материального положения. Это день удачных покупок.

Телец

Нерешительность в ведении финансовых дел приведет к усложнению вашего материального положения. Откажитесь от операции, если чувствуете неуверенность в результате.

Близнецы

Кто-то из близких будет пытаться вмешиваться в ваши личные дела. Сумейте тактично защитить свой выбор. Прислушайтесь к своему сердцу.

Рак

Перековать характер любимых на свой манер вам не удастся. Вы встретите активное сопротивление с их стороны. Ищите понимание.

Лев

Партнеры будут демонстрировать не лучшие черты своего характера. Не делайте из этого драмы. Ваше поведение тоже будет далекое от идеального.

Дева

Перед вами стоит сложная задача. Придется объяснить влюбленному в вас человеку, что он не соответствует вашим вкусам. Сделайте это как можно деликатнее. Подберите нужные слова.

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Весы

Эпизодические поступления небольших сумм позволят вам пережить трудные времена. До прихода настоящей прибыли придется удовлетвориться малым.

Скорпион

О вашей выгоды не станут заботиться финансовые партнеры. Будьте готовы отстаивать свои интересы. Желательно в этот день избавиться существующей задолженности.

Стрелец

Не будет хватать средств для уверенной борьбы с конкурентами. Ожидается материальный ущерб. Подумайте над стратегией выхода из затруднения.

Козерог

Дайте своим избранникам еще немного времени. Новый всплеск взаимных чувств станет наградой за ваше терпение и верность.

Водолей

Понадобятся немалые усилия для удержания положительного финансового баланса. На крупные покупки средств не хватает. Не будьте слишком самоуверенными. Цените существующие отношения.

Рыбы

Вы готовы будете на все ради партнеров. Не доходите до фанатизма. Иначе не сможете насладиться ощущением счастья.

Астролог рассказала, какие неожиданности готовит последняя неделя июля и почему надо прислушиваться к сновидениям.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
28
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