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воскресенье, 28 февраля 2021 07:00

Гороскоп на 28 февраля: кто разбогатеет и станет популярным

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Гороскоп на 28 февраля: кто разбогатеет и станет популярным
Говорите правду. Не распространяйте сплетен. Фото: pixabay.com

28 февраля - последний день зимы. Он станет успешным и приятным для многих. Самые интересные события будут касаться личной жизни. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не уклоняйтесь от выполнения взятых на себя обязательств, - говорит астрологиня. - Говорите правду. Не распространяйте сплетен. Так вы навредите и людям, и себе. Отложите занятия серьезной аналитической работой. Будет много ошибок. Вечером повышается аварийность на дорогах и в электросетях. Будьте осторожны. Разбогатеют Львы и Девы. Популярными становятся Овны, Тельцы и Стрельцы".

Овен

Не изменяйте основного направления деятельности. Не допускайте неоправданных расходов. Финансовая ситуация остается сложной.

Телец

Делиться своими творческими планами с конкурентами не следует. Они смогут перехватить инициативу. Пострадает ваш кошелек.

Близнецы

Увеличатся доходы. Возрастут и ваши ежедневные потребности. В результате общий баланс останется без изменений.

Рак

Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Вашей невнимательностью могут воспользоваться другие. Избавьтесь от лишних вещей в доме.

Лев

Исключительно удачный день. Выдвигайте самые смелые финансовые проекты. Они будут давать прибыль. Не позволяйте своей лени обокрасть себя.

Дева

Получите достойную плату за ваш труд. Можно рассчитывать и на премиальные. Позаботьтесь об обновлении интерьера дома.

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Весы

Наблюдайте за изменениями на рынке. Вы сумеете удачно распорядиться своими сбережениями. Покупайте авто.

Скорпион

Финансовых проблем не будет. Не оставляйте задолженностей. Оплатите коммунальные услуги, отдайте долги. Не берите кредитов.

Стрелец

Вы будете иметь неплохие шансы удачно разместить свой капитал. Мыслите стратегически. Не тратьте большинство денег на удовлетворение сиюминутных потребностей.

Козерог

Не одалживайте людям денег. Не сдавайте в аренду своей недвижимости. Будете иметь слишком много хлопот. Прибыль не будет стоить этого.

Водолей

Поступит только часть ожидаемой прибыли. Для обеспечения необходимых расходов придется воспользоваться сэкономленными ранее деньгами.

Рыбы

Сведите расходы к минимуму. Имейте деньги в запасе. Родным может срочно понадобиться финансовая поддержка.

Какими будут последние выходные зимы - астрологиня поразила прогнозом на 27-28 февраля.

Автор: Gazeta.ua
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