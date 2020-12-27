Гороскоп на 28 декабря: на кого ждут высокие заработки

Последний понедельник года будет щедр на вознаграждение. Фото: pixabay.com

28 декабря никто не позаботится о ваших интересах лучше вас. Окружающие эгоистично будут пользоваться вашим добрым отношением к ним. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не прислушивайтесь к неприятным новостям, - говорит астрологиня. - Там будет много неправды. Тщательно проверяйте информацию, которая будет поступать к вам. Работать с непроверенным данным - рискованно. Поход в парикмахерскую лучше отложить. Вас не удовлетворит работа мастера. Не стоит утверждать дизайнерские и другие творческие проекты. К ним впоследствии придется вносить правки. Повышается опасность на дорогах. Следите за рулем. Последний понедельник года будет щедр на вознаграждение. Время собирать плоды. Высокие заработки ждут Близнецов, Львов и Козерогов".

Овен

Ваши финансовые инициативы будут тормозиться. Обстоятельства не будут способствовать началу новых проектов. Не действуйте вопреки. Подождите лучшей возможности.

Телец

Заметных изменений к лучшему не будет. Крупнейших взносов потребует решения транспортных проблем. Ремонт собственного авто не следует проводить в этот день.

Близнецы

Вас не будут останавливать препятствия на пути к обогащению. Поэтому и результаты порадуют. Позаботьтесь о рациональном распределении прибыли.

Рак

Кошелек будет пополняться в основном из альтернативных источников заработка. Помощи от окружающих ждать не приходится.

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Лев

Задержитесь на работе. Выгодные финансовые предложения поступят после захода солнца. Не делайте крупных покупок.

Дева

Могут возникать сложности с финансированием новых проектов. Ваши ресурсы потребуют пополнения. Поэтому сначала соберите необходимую сумму. Не делайте долгов.

Весы

Преследует неудержимое желание действовать. Контролируйте свои порывы. Некоторые из них могут приводить к весомым финансовым потерям.

Скорпион

Все ваши мысли будут сосредоточены на решении финансовых проблем. Но удовлетворительные результаты будете иметь несколько позже. Хозяйничайте экономно.

Стрелец

Вы не будете страдать из-за отсутствия средств. Стабильно начнут поступать небольшие суммы. Излишне денег не будет. Воздержитесь от приобретения компьютеров и средств связи.

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Козерог

Не позволяйте себе лениться. Обеспечить достаточный уровень прибыли можно будет только благодаря упорной работе. Должники вовремя не вернут вам деньги.

Водолей

Заработок будет намного меньше ожидаемого. Не стоит заниматься сразу несколькими делами, требующими финансовых взносов. На это не хватит материальных ресурсов.

Рыбы

День пустых расходов. Деньги будут всплывать быстро. Пополнить карман будет трудно. Приобретенные товары не будут служить долго. Не покупайте бытовой техники.

В среду 30 декабря будем иметь полнолуние. Внутреннее напряжение растет. Хорошо все спланируйте, прежде чем начнете браться за дела.