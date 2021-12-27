Гороскоп на 28 декабря: какие знаки зодиака не умеют хранить секреты

Проявляйте терпение во время общения с малышами. Их упрямство и самоуверенность будет раздражать особенно сильно. Фото: pixabay.com

28 декабря масса мелких недоразумений приведет к раздражению. Вечером тяжело будет оставаться спокойным. Обходите неприятные темы во время разговоров с близкими. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Людям не хватит гибкости в поведении, - говорит астролог. – Упрямство и настойчивость – не плохие качества. Но следует помнить об их целесообразном использовании. Семейные и дружеские отношения нуждаются в дипломатии. Проявляйте терпение во время общения с малышами. Их упрямство и самоуверенность будет раздражать особенно сильно. Остерегайтесь заболевания звездной болезнью. Высокомерных ждут ловушки. Они будут оказываться в крайне неудобном положении. Не рассказывайте никому о своих планах. Овнам, Львам, Скорпионам и Козерогам трудно будет удержать язык за зубами. Эти знаки не умеют хранить секреты".

Овен

Отложите переезд в новую квартиру. Не приступайте к ремонту. Закрывайте краны. Бытовые невзгоды могут повлечь за собой большую потерю денег.

Телец

Не позволяйте себя обмануть. Доверять людям на слово по финансовым вопросам нельзя. Так можно лишиться и денег, и друзей.

Близнецы

Завершается период материальной нестабильности. В скором времени ожидается повышение заработка. Не позволяйте себе лениться.

Рак

Полоса тотального безденежья проходит. Подумайте о возможности увеличить финансовое оборот. Успех вас ждет уже в эту среду.

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Лев

Деньги будут даваться нелегко. Однако будут поступать вовремя. Должники могут вернуть деньги. Купленные товары будут служить долго.

Дева

Вторая половина дня принесет хорошую прибыль. Воспользуйтесь возможностью значительно повысить свои доходы.

Весы

Сведите к требуемому минимуму финансовую деятельность. Это не ваш день. Старайтесь не подвергаться штрафным санкциям.

Скорпион

Проблемный день. Имущественные споры будут разрешаться не в вашу пользу. Не занимайтесь распределением наследства. Не покупайте недвижимости.

Стрелец

Не пытайтесь изменить естественный ход событий. Доверьтесь судьбе. Все идет к лучшему. События этого дня помогут вам разобраться в реальной стоимости существующих отношений.

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Козерог

Вместо ожидаемой суммы придет очередное сообщение о задержке с выплатами. Новые предложения не спешите принимать. Вряд ли они окажутся интересными.

Водолей

Заметных доходов этот день не принесет. Серьезный ущерб тоже. А вот мелких материальных проблем избежать не удастся.

Рыбы

Увеличивается отток денежных средств. Придется тратить и резервные суммы. Не стоит возвращаться в прежние бизнес-проекты. Обещанной прибыли не будет.

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