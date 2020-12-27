Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год

Творческие люди будут переживать кризис. Ухудшается память и способность четко формулировать свое мнение. Фото: pixabay.com

В среду 30 декабря будем иметь полнолуние. Внутреннее напряжение растет. Хорошо все спланируйте, прежде чем начнете браться за дела. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не будет хватать мудрости и терпения, - говорит Максимова. - Другими глазами посмотрите на то, чем занимаетесь. Творческие люди будут переживать кризис. Ухудшается память и способность четко формулировать свое мнение. Даже давние компаньоны теперь плохо будут понимать друг друга. Выиграет тот, кто будет меньше волноваться и с холодной головой браться за дела. Не полагайтесь на авторитеты. Доверьтесь собственному опыту. Подарки покупайте в четверг. Это время открытий. Ученые удивлять своими изобретениями ".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Приложите усилия, чтобы достичь желаемого результата. Ежедневные расходы увеличиваются. Избегайте имущественных споров. Рассчитывайте на деньги, которые есть в кармане.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Трудно будет угадать, о чем думают ваши коллеги и друзья. Ваши планы не будут совпадать, поэтому начнут вспыхивать конфликты. Не переживайте из-за того, что все вокруг меняется. Все сложится к лучшему. Финансовая ситуация улучшается.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Разумно розпридилите время и ресурсы. Будьте готовым заранее к новогодней ночи. Покупайте продукты заранее, чтобы не тратить время в очередях.

Рак (22 июня - 22 июля)

Усидеть на месте не удастся. Но это улучшит ваши финансовые дела. Не бойтесь накладок и изменений в планах, так как только испортите себе праздничное настроение. Готовьтесь к празднику. Помогите любимым навести порядки дома.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Будете довольны все, что происходит вокруг. Это время конструктивного разрешения существующих вопросов. Наступает момент истины. Вас ждет признание среди коллег и конкурентов. Заявляйте о себе, добивайтесь того, чего так давно хотели.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Финансовая ситуация контролируется. Справиться со всеми расходами будет непросто. На помощь придет умение экономить. Доверьтесь судьбе, не делайте сопротивление событиям, которые пройдут в вашем окружении. Результат вас приятно удивит.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Ваши мечты начинают сбываться. Будьте легкими в общении с друзьями. Не надоедайте друг другу. Вас познакомят с человеком, который впоследствии может стать вашей любимой половинкой.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вряд ли что-то помешает вам хорошо повеселиться. Жизнь будет бурлить и это будет вдохновлять к действиям. Вы будете создавать оптимистичное настроение вокруг себя. Вкладывайте средства в подарки.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Все внимание будет сосредоточено на домашних делах. Придется на время свернуть коммерческую деятельность. Ваше присутствие потребуется дома. Придется заботиться о родственниках, помочь родителям.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Появится ощущение покоя и надежности. Откройте сердце, глаза и уши. Все, что сейчас к вам приходить, это подарки судьбы, на которые вы заслуживаете. Заработки растут. Позвольте себе обновить технику и мебель в доме. Не стоит предлагать руку и сердце. Полнолуние не способствует бракам.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Успех будете иметь во всем. Наслаждайтесь тем, что имеете. Порадуйте себя подарками. Удачными будут покупки одежды и обуви. У вас будут влюбляться друзья и знакомые. Не позволяйте, чтобы случайный роман испортил вашу жизнь.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Окружайте себя людьми надежными и компетентными. Ощутите защиту и спокойствие. Помощники вокруг помогут вам легко решить все вопросы. Будьте в коллективе и добьетесь больше, чем в одиночку.

26-27 декабря - последние выходные 2020 года. Провести их следует в кругу родных и друзей. Астрологиня рассказала, кого сделают богатыми эти дни.