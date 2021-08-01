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Гороскоп на 2-8 августа: когда ждать высоких заработков и побед

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Гороскоп на 2-8 августа: когда ждать высоких заработков и побед
Хорошо проживет эту неделю тот, кто меньше говорить и больше работать. Фото: pixabay.com

Неделя с 2 по 8 августа будет богатой на новости и разоблачения. Станет известно все, о чем раньше молчали. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет прерываться терпение даже тем, кто долго повиновался обстоятельствам, - говорит астролог. - Хорошо проживет эту неделю тот, кто меньше говорить и больше работать. Карман наполнится в четверг. На успехи и победы ждите в пятницу и субботу. Непростыми будут выходные перед новолунием. Собеседования и покупку недвижимости лучше перенести на следующую неделю".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Купите канцтовары для школы, спортивную форму и одежду для детей. Сэкономите и избежите очередей накануне 1 сентября.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Придется посетить автомастерскую. Доверьте свой автомобиль проверенным мастерам. Употребляйте больше ягод. Приготовьте вместе с любимыми фруктовое желе.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Звезды на вашей стороне. В выходные получите все, на что заслуживаете. Любимые будут радоваться за вас. Мигрени могут надоедать людям с низким давлением. Не налегайте на кофе. От этого легче не станет.

Рак (22 июня - 22 июля)

Лишнего наговорите родителям. Сдерживайте себя, не начинайте ссору. Остерегайтесь укусов комаров. Прыщи будут надоедать несколько дней.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Завершайте начатые дела. Следите за расходами. Избегайте непродуманных покупок. Не стоит идти в магазин за часами, бельем и сумками.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не спешите соглашаться на новую должность. Ваши талант и опыт используют, а вознаграждения не стоит ждать.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не одалживайте братьям и сестрам свое авто и дорогие аксессуары. Откажитесь на время от баклажанов и фасоли. Забудете о вздутие живота.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не стоит организовывать корпоратив и справлять новоселье. Неделя неблагоприятна для первого свидания и признания. Ешьте больше зелени. Жареное мясо замените овощным рагу.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Время перемен. Кому-то придется идти в декретный отпуск, кого-то будут провожать на пенсию. Не вешайте носа.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Мало что будет прибегать спокойно. Придется отстаивать свои права. В соцсетях найти единомышленников не удастся.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Впустите покой и счастье в дом. Не поминайте любимым о пережитых невзгодах. Пригласите в кино. Носите солнцезащитные очки.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Не занижайте свои таланты и возможности. Вы способны достичь большего. Денег в кошельке достаточно.

Астролог удивила прогнозом на выходные. Узнайте первыми, у кого откроется новое дыхание.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
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