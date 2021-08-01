Гороскоп на 2-8 августа: когда ждать высоких заработков и побед

Неделя с 2 по 8 августа будет богатой на новости и разоблачения. Станет известно все, о чем раньше молчали. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Будет прерываться терпение даже тем, кто долго повиновался обстоятельствам, - говорит астролог. - Хорошо проживет эту неделю тот, кто меньше говорить и больше работать. Карман наполнится в четверг. На успехи и победы ждите в пятницу и субботу. Непростыми будут выходные перед новолунием. Собеседования и покупку недвижимости лучше перенести на следующую неделю".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Купите канцтовары для школы, спортивную форму и одежду для детей. Сэкономите и избежите очередей накануне 1 сентября.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Придется посетить автомастерскую. Доверьте свой автомобиль проверенным мастерам. Употребляйте больше ягод. Приготовьте вместе с любимыми фруктовое желе.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Звезды на вашей стороне. В выходные получите все, на что заслуживаете. Любимые будут радоваться за вас. Мигрени могут надоедать людям с низким давлением. Не налегайте на кофе. От этого легче не станет.
Рак (22 июня - 22 июля)
Лишнего наговорите родителям. Сдерживайте себя, не начинайте ссору. Остерегайтесь укусов комаров. Прыщи будут надоедать несколько дней.
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Лев (23 июля - 23 августа)
Завершайте начатые дела. Следите за расходами. Избегайте непродуманных покупок. Не стоит идти в магазин за часами, бельем и сумками.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Не спешите соглашаться на новую должность. Ваши талант и опыт используют, а вознаграждения не стоит ждать.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Не одалживайте братьям и сестрам свое авто и дорогие аксессуары. Откажитесь на время от баклажанов и фасоли. Забудете о вздутие живота.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Не стоит организовывать корпоратив и справлять новоселье. Неделя неблагоприятна для первого свидания и признания. Ешьте больше зелени. Жареное мясо замените овощным рагу.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Время перемен. Кому-то придется идти в декретный отпуск, кого-то будут провожать на пенсию. Не вешайте носа.
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Козерог (22 декабря - 20 января)
Мало что будет прибегать спокойно. Придется отстаивать свои права. В соцсетях найти единомышленников не удастся.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Впустите покой и счастье в дом. Не поминайте любимым о пережитых невзгодах. Пригласите в кино. Носите солнцезащитные очки.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Не занижайте свои таланты и возможности. Вы способны достичь большего. Денег в кошельке достаточно.
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