Гороскоп на 27-28 февраля: чьи дела улучшатся в последние выходные зимы

Поиски приключений могут привести к неприятным последствиям. Старайтесь не вызывать ревности в своих любимых. Фото: pixabay.com

27-28 февраля лучше провести дома. Откажитесь от походов на дискотеку или в ресторан . Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Будем иметь полнолуние, - говорит астрологиня. - Поиски приключений могут привести к неприятным последствиям. Старайтесь не вызывать ревности в своих любимых. Они не простят обиды. Не оставляйте без присмотра малышей. Возрастет уровень травматизма среди детей. Ухудшится самочувствие. Не игнорируйте первые признаки простуды и гриппа. В последние выходные зимы улучшатся дела у Раков, Скорпионов, Водолеев и Рыб".

Овен

Не стоит начинать ремонта техники или реконструкции помещения. Эти процессы затянутся надолго и поглощать львиную долю прибыли.

Телец

Ваши финансовые возможности ограничены. К тому же есть опасность потери из-за невнимательности. Следите за кошельком. Забытые и потерянные вещи обратно не вернутся.

Близнецы

Дефицита средств не будет. Но воспользоваться ими по своему усмотрению помешают внешние обстоятельства. Не обещайте людям финансовой поддержки.

Рак

Вам будет везти. Поступят неожиданные прибыли. Найдется необходимый товар. И цены на него вполне вас удовлетворять.

Лев

При осуществлении покупки учитывайте ее качество и функциональность. Отложите приобретение престижных вещей. Переплата за фирменный знак не оправдает себя.

Дева

Не отдавайте людям в пользование свои вещи. Они вернутся поврежденными. Имейте запас денег на осуществление ремонтных работ.

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Весы

Деньги будут поступать вовремя. Но их постоянно будет не хватать. Поищите постоянный источник финансового оттока.

Скорпион

Неделя выдалась удачной. Материальных проблем не будет. Позвольте себе отдохнуть от будничных хлопот.

Стрелец

Немалые средства пойдут на хозяйственные нужды. Придется ограничить себя в расходах на развлечения.

Козерог

Детские шалости испортят не только ваше настроение. Придется подсчитывать убытки. Дополнительной прибыли не ожидается.

Водолей

Поработайте в эти выходные. Стоит приложить усилия для улучшения своего материального положения. Хорошая работа будет оценена.

Рыбы

С деньгами проблем не будет. Возможны неприятности на рынке и в магазинах. Вы можете приобрести вещи сомнительного качества.

Астрологиня рассказала, кому принесет счастье последняя неделя февраля.